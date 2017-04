El Innova Chef jugará finalmente en el Camba

Como más vale tarde que nunca el Innova Chef por fin supo ayer dónde y cuándo disputará su encuentro de Liga EBA ante el Seis do Nadal, el penúltimo de la competición regular. Será mañana sábado en el pabellón Manuel Camba de la Ciudad Deportiva a las siete de la tarde, una decisión que se produce después de que el club buscara soluciones al hecho de que la Federación Española hubiera programado dos encuentros (el suyo y el del CB Zamora, de LEB Plata) con una hora de diferencia. Durante estos días pasados desde el Virgen de la Concha trataron de encontrar otros pabellones y pidieron que les adelantaran la hora a las 17.30 horas, algo que sí aceptaron los equipos implicados, pero finalmente la FEB ha decidido que jueguen en el Manuel Camba a la hora inicialmente marcada.



De hecho, en el club zamorano quisieron agradecer "el apoyo y comprensión" recibida por parte de su rival, el Seis Do Nadal, y de los otros equipos del grupo Gijón y C.B. La Flecha, que "aceptaban la decisión lógica de adelantar el partido como la propia FEB propuso en septiembre, y a la Federación de Baloncesto de Castilla y León por sus gestiones y apoyo durante todos estos días". "Agradecemos también, como no puede ser de otra forma, al Ayuntamiento de Zamora por ponerse a nuestra disposición para adecuar en lo posible el Camba para que se pueda disputar el partido y hacer las gestiones para que incluso podamos entrenar un par de veces antes del encuentro y aclimatarnos a la cancha, las canastas", explicaron desde el Virgen de la Concha en las redes sociales.



Con todo, acatan la decisión aunque sí recuerdan que es complicado afrontar un encuentro tan importante, en el que no pueden fallar, en una cancha en la que no están acostumbrados a jugar y, de hecho, en la jornada del miércoles tuvieron que mandar imágenes para ver si cumplía con la reglamentación requerida. Para este encuentro, ante un rival que no ha logrado una sola victoria hasta el momento pero del que no se fían, en la directiva han decidido que la entrada sea gratuita. Con esta iniciativa esperan que su afición les acompañe en esta despedida tras una temporada que ha sido complicada por falta de regularidad en los resultados positivos. "Desde el inicio dije que íbamos a sufrir hasta el final y no es extraño porque somos un equipo con mucha gente nueva", apuntó el entrenador quien confía en que este fin de semana la permanencia ya sea matemática.