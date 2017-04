Ander Iriarte: "Es nuestra obligación ganar en Zarautz y seguir mejorando"

En el MMT Seguros ya no se piensa en la liga, sino en la fase de ascenso a Liga Asobal. Sin embargo, ninguno de los "Guerreros de Viriato" tiene planeado algo distinto a dar el cien por cien este sábado en la pista de un Amenabar Zarautz que se juega parte de su permanencia en la División de Honor Plata. Y no solo por "ser una obligación estar al cien por cien" o "el respeto al rival" como indicó ayer Ander Iriarte en rueda de prensa, también por que "hay que mejorar muchas cosas antes del play-off" y eso solo se puede conseguir exponiendo el máximo en el 40x20.



Iriarte fue muy claro ayer en rueda de prensa. "Nos quedan tres partidos y la liga ya se acaba. Sabiendo que el play off está ahí y que en poco más de un mes estaremos allí jugando, tenemos que seguir mejorando cosas, jugando a nuestro juego y limando pequeños detalles", explicó, asegurando que esta cita "llegará antes de lo que parece" y que por ello hay que buscar el triunfo en Zarautz. Una victoria que, según indicó el gigante vasco es un deber para el MMT Seguros. "Nuestra obligación es ir allí y estar al cien por cien, tenemos que respetar al Zarautz que nos va a salir a cara de perro pues se la están jugando por intentar salir de los puestos de descenso. Vamos con el máximo respeto a intentar hacer un buen partido y seguir avanzando", comentó.



En cuanto a como se encuentran los "Guerreros de Viriato" actualmente, Ander Iriarte afirmó que ve "bien" al equipo. "Este parón de Semana Santa nos ha venido bien, está trabajando bien y el equipo está ya bastante mentalizado para afrontar el final de temporada", indicó.



Por último, a la hora de valorar si está viviendo su mejor momento dentro del conjunto pistacho, el lateral vasco aseveró que se encuentra bien, que está contento con su temporada y que espera que "lo mejor esté por llegar". "Siempre se dice que lo mejor está por venir, pero la verdad es que durante la temporada he jugado bastante en ataque, en defensa no tanto. Sé de dónde vengo del año anterior, vengo de una división inferior y el equipo ya estaba muy hecho, muy bien estructurado y yo era un poco el diferente. No era como los demás fintadores que defienden y hacen contraataque, al final yo soy el que paras la defensa, hay dos cambios y empezamos", explicó el "Látigo de Eibar" quien apostilló: "Teniendo en cuenta todo ello, creo que he hecho una buena temporada, no fantástica pero si buena... esperemos que la fase la haga aún mejor".