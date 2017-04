Losada espera un partido abierto en Burgos

El Zamora CF ha recuperado el ánimo después de su encuentro ante el CD Villaralbo, un derbi provincial que los rojiblancos ganaron (1-0, con gol de Félix Sancha) pero en el que la imagen no fue positiva y eso afectó al vestuario. "Hay que estar animado. El domingo parecía que habíamos perdido pero la realidad es que estamos a cuatro puntos de nuestro objetivo" que es alcanzar la fase de ascenso, recalcó el entrenador. Miguel Losada era consciente, desde incluso antes de que se disputara, de que se trataba de un choque complicado por ser en Semana Santa e insistió ayer en que "la clave fue no aprovechar nuestras oportunidades para hacer el segundo", sin restar mérito al trabajo realizado por los azulones.



Tras este triunfo agridulce, la plantilla regresó el lunes a los entrenamientos y lo hizo con jugadores "concienciados" y con ganas de afrontar esta recta final de competición. "Los lunes, normalmente, los titulares hacen trabajo de recuperación pero todos quisieron hacer la sesión completa. Eso demuestra el compromiso que tienen", añadió. Ayer, tras el día de descanso, el equipo volvió al trabajo aunque sin los seis futbolistas convocados por la Selección UEFA de Castilla y León, aunque el entrenador completó con jugadores del juvenil.



Esta semana el Zamora tiene otro compromiso ante un rival que afronta sus últimas oportunidades de salvación, el Burgos Promesas, a quien visitan este sábado. "Ellos, dada la situación en la tabla y a los arrastres de Segunda B, si no ganan lo tienen muy complicado, por lo que estoy convencido de que va a ser un partido abierto. A ninguno de los dos nos vale el empate", recordó el técnico.



Para este compromiso, salvo sorpresa negativa, el Zamora CF solo cuenta con la baja por sanción de Saúl.