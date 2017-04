El Innova Chef no sabe dónde jugará su encuentro de Liga

Faltan tan dos días para que el Innova Chef tenga que disputar su correspondiente encuentro de Liga regular ante el Seis do Nadal, pero el equipo aún no tiene confirmado dónde jugará ese partido. El motivo es que la Federación Española de Baloncesto ha programado este encuentro de Liga EBA para el sábado a las 19.00 horas en el Ángel Nieto, y para las 20.00 horas el del Aquimisa Queso Zamorano de LEB Plata, dos horarios que son absolutamente incompatibles. Conscientes de esta situación desde el Virgen de la Concha han enviado en los últimos días varios escritos a la FEB explicándoles el panorama e incluso han pedido permiso a los demás equipos que conforman el grupo para jugar su encuentro a las 17.30 horas en el pabellón capitalino y todos dieron su "OK", pero desde la Federación no ofrecieron respuesta al respecto.



Después de mirar las posibilidades para disputar este encuentro en localidades cercanas como Benavente o incluso Salamanca, la opción pasa ahora por el pabellón Manuel Camba. Desde la FEB pidieron imágenes para comprobar si la cancha cumple con la reglamentación y es la opción que en estos momentos coge más fuerza.



Mientras, la plantilla trata de mantenerse ajena a esta situación rocambolesca e intentan centrarse en la preparación de un encuentro para el que Javier Miguel tiene a todos disponibles salvo a Dionte, que sigue arrastrando problemas en el tobillo y si llega al duelo no lo hará al cien por cien. El equipo es en estos momentos cuarto por la cola, por lo que está fuera del descenso directo, aunque no libre de posibles descensos administrativos. Las cuentas para esta jornada están claras y si ganan al Seis do Nadal y el CB Zamora se salva (ganando a Albacete) ellos también tendrían la permanencia en EBA asegurada. De lo contrario lo más seguro es que se lo jugaran en la última jornada ante Rosalía de Castro, otro rival que no se juega nada.



Respecto a su encuentro de este sábado, los rivales gallegos no han logrado ni una sola victoria, pero el técnico del Virgen de la Concha no quiere que ese hecho lleve a un exceso de confianza. Tanto es así que recordó que es, hasta el momento y teniendo en cuenta el partido de la primera vuelta, el rival que les ganado con menos holgura, solo siete puntos.