Real Madrid-Bayern Múnich: Thiago, Lewandowski y Vidal se colaron en el vestuario del árbitro tras el partido

El encuentro disputado anoche entre el Real Madrid y el Bayern Múnich (4-2) estuvo cargado de acciones polémicas. Pese a que el equipo español salió perjudicado en algunas de estas jugadas, fueron los alemanes quienes salieron peor parados.



El equipo muniqués se queja fundamentalente del segundo y el tercer gol de Cristiano Ronaldo, que estaba en fuera de juego al anotar, y de la expulsión de Arturo Vidal, que vio su segunda amarilla en el minuto 83 tras una falta inexistente sobre Marco Asensio. El jugador chileno, en cualquier caso, ya podría haber sido expulsado tras protagonizar una dura entrada sobre Casemiro en el minuto 47. Este último, por su parte, también podría haber sido expulsado en una acción sobre Robben.



Al finalizar el partido, y con la tensión en niveles máximos entre los jugadores del Bayern, Thiago Alcántara, Arturo Vidal y Robert Lewandowski se colaron en el vestuario del árbitro, Viktor Kassai, para recriminarle su actuación durante el partido. Según explicó José Luis Sánchez en El Chiringuito, los insultos fueron subiendo de tono y la tensión llegó a tal extremo que incluso se hizo necesaria la intervención de la policía para 'desalojar' a los jugadores del vestuario del colegiado.



A diferencia de la Liga, las actas arbitrales de la Champions no son públicas, por lo que se desconoce de momento si Viktor Kassai reflejó este altercado. De ser así, los tres jugadores se podrían enfrentar a graves sanciones.



En declaraciones a la prensa, Arturo Vidal fue claro sobre su opinión de la actuación arbitral, que calificó de "robo". "Es muy fuerte que te roben un partido así, han marcado dos goles en fuera de juego y yo estoy mal expulsado. Un robo así no se puede dar en una competición como la Champions", criticó Vidal que recibió una segunda cartulina amarilla muy protestada por una entrada sobre Marco Asensio.





Arturo Vidal protesta una decisión arbitral. Foto: Reuters

"Teníamos el partido donde queríamos con 1-2,Se notó mucho. Ha estado muy feo. En Múnich y aquí nos hemos quedado con uno menos y eso te hace dudar", añadió.El centrocampista chileno no ocultó quela plantilla del Bayern está "triste y con mucha rabia" por lo vivido en el Santiago Bernabéu. "Un partido como este no puede decidirse por la actuación de un árbitro. Nos quedamos fuera por él".En la misma línea se mostró Thiago, sin ser tan explícito. "Lo que molesta es cuando te condiciona algo de fuera. Jamás he opinado de los árbitros pero a este nivel hay que tener a gente de nivel para arbitrar. La eliminatoria podía haber caído para cualquier lado y ha sido condicionada por elementos de fuera", criticó.Sin embargo, el centrocampista español se mostró en contra de la entrada del vídeo. "No estoy conforme con el uso del videoarbitraje porque desvirtúa la realidad del partido y quita la fluidez al juego. Me gusta el fútbol tan como es. Los futbolistas cometen errores y los árbitros también".Síen cambio, el entrenador del Bayern, Carlo Ancelotti, que al finalizar el encuentro manifestó que "hay que poner un árbitro con más calidad", ya que, según dijo, el de este partido hizo "un mal partido", la segunda tarjeta amarilla de Vidal "no lo era" y dos de los tres goles de Cristiano "eran en fuera de juego".. Creo que merecíamos más. Después, las decisiones nos han penalizado mucho. La tarjeta de Arturo no era tarjeta. Después los dos goles de 'Cris' eran en fuera de juego. No estamos contentos de esto. En cuartos de final hay que poner un árbitro con más calidad. O es el momento de la UEFA de poner vídeo, porque hay demasiados errores", afirmó Ancelotti en la sala de prensa del Estadio Santiago Bernabéu tras el choque.Por su parte,no quiso faltar a su cita con la polémica y tras finalizar el encuentro colgó un tuit con 3 puntos suspensivos, se supone que criticando la actuación arbitral.Una vez más, el defensa del Real Madrid Sergio Ramos no dejó pasar la ocasión para contestar a Piqué, a quien aconsejó que "rebobine un poco" y que se ponga el partido del París Saint Germain.El defensa del conjunto blanco recordó al jugador del Barcelona los errores que cometió el colegiado que pitó al cuadro azulgrana frente al francés en la"Nada nuevo, no me sorprende. Pero que Piqué rebobine un poco, que se ponga el partido del PSG y los tres puntos se le quedaran cortos. A ver mañana el árbitro con el Juventus. Que cada uno barra su parcela, pero a veces hablar del Real Madrid da más protagonismo", dijo."Tengo que ver de nuevo el partido, peroy el de Cristiano también. Pero no creo que influyan aposta en los partidos. Son personas y se equivocan. Soy partidario del vídeo, la tecnología ayuda. El computo general del Real Madrid ha sido superior", manifestó.