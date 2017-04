Niang: "Si mantenemos la consistencia, nos salvaremos"

Sango Niang se ha convertido partido a partido en una pieza fundamental de este Aquimisa Queso Zamorano que pretende sellar su permanencia en LEB Plata el próximo sábado en el partido definitivo que tendrá que ganar contra Arcos Albacete. El base norteamericano cree que "el equipo puede salvarse, por supuesto, si seguimos igual de concentrados y tenemos la misma consistencia que en los últimos cinco partidos, estoy absolutamente convencido de que nos salvaremos". Niang destaca la gran recta final de temporada que está realizando el equipo: "Tengo la sensación de que, desde el principio de la temporada, cada uno ha ido añadiendo cosas al equipo, y ha llegado un momento en que todo el mundo aporta y todos contribuimos a ganar partidos".



Es consciente el jugador del CB Zamora de que existe la obligación de ganarle el sábado a Arcos, y puntualiza que "es un equipo que consigue que tengas un ritmo diferente de partido, ponen mucha presión en el juego, pero nos estamos preparando para jugar contra ellos y les vamos a ganar".



Sango Niang ha hecho su primera incursión en Europa jugando en Zamora donde, reconoce que ha sido feliz: "He tenido el mejor entrenador de la liga, y he tenido unos grandes compañeros y un gran equipo, desde luego".



El pasado año, Niang protagonizó ya una experiencia lejos de Estados Unidos, en la liga argentina, y respecto al baloncesto que se juega en Europa, señala que "el baloncesto español es en el que más atención se presta a los detalles y es fundamental para aprender baloncesto, para adquirir fundamentos. En otros sitios es más llegar, tirar y meter, mientras aquí se intenta enseñar más cosas". Es un jugador joven todavía, y no descarta regresar a Estados Unidos: "Confío en mi y no descarto volver. Todo dependerá de mi capacidad de concentración y trabajo". Pese a tener ascendentes en Senegal, y haber nacido en París, su corazón está en California, donde ha vivido más años, aunque también reconoce que "en Zamora ha sido el primer año en que he vivido de forma independiente", reconoce.