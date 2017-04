Herrera continuará como entrenador

El presidente del Real Valladolid, Carlos Suárez, aseguró ayer la continuidad del entrenador, Paco Herrera, hasta el partido del próximo sábado ante el Elche pese a la derrota del domingo en el Sánchez Pizjuán de Sevilla (6-2) que había levantado todo tipo de especulaciones sobre la continuidad del técnico.



"Hemos tenido en las últimas horas reuniones con los jugadores y con el entrenador no exentas de tensión, se han reconocido las cosas y he visto una plantilla que ha dado un paso al frente y confío en esta gente, creo en que vamos a cambiar la imagen", ha asegurado Suárez en rueda de prensa. "Iremos partido a partido", ha comentando ante los periodistas Suárez quien ha precisado que "lo más fácil" era dejarse llevar por la rabia tras la derrota en Sevilla y tomar una determinación "drástica".



Sin embargo,ayer explicaba queo: "Ayer (por el lunes) todos nos quitamos las caretas y nos dijimos las cosas a la cara así que espero que la decisión que he tomado sea la acertada".