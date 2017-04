Belgrano investigará la muerte de su aficionado

El club argentino Belgrano de Córdoba anunció ayer que colaborará con la investigación para identificar a los involucrados en el homicidio de un hincha de ese equipo durante un partido disputado el sábado pasado. "Vamos a aplicar el derecho de admisión de por vida si no son socios, y si lo son van a ser expulsados de la institución", precisó en una rueda de prensa el vicepresidente del Belgrano, Jorge Franceschi, al tiempo que subrayó que todos los posibles fallos de seguridad son responsabilidad de las fuerzas policiales. No obstante, insistió en que en el estadio había 57.000 personas y que el suceso fue un "evento aislado", por lo que entendió que "la seguridad estuvo como tenía que ser".



Ayer se conoció la muerte de Emanuel Balbo, un hincha del Belgrano que fue golpeado por varios aficionados y arrojado desde las gradas durante un partido disputado el sábado frente al también cordobés Club Atlético Talleres. "No queremos que estas lacras vuelvan a entrar al club", afirmó ayer Franceschi tras confirmarse la muerte del joven, quien estaba ingresado en un hospital de la capital cordobesa con pronóstico crítico tras las heridas que sufrió durante la trifulca del sábado.