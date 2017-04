Aquimisa Queso Zamorano, obligado a ganar a Arcos

Todas las cuentas del Aquimisa Queso Zamorano sobre lo que pueda ocurrir en la última jornada de la Liga LEB pasan por la obligación ineludible de ganar al Arcos en el partido que jugarán el sábado en el Pabellón Angel Nieto. La salvación del equipo zamorano, independientemente de lo que ocurra con el resto de los equipos que se encuentran en los últimos puestos de la clasificación, pasa por ganar al histórico club albaceteño en el encuentro que se jugará el próximo sábado a las 20.00 horas.



Incluso en el caso de que en la clasificación final se produjesen empates entre varios equipos, el Aquimisa nunca alcanzaría esa décimo segunda posición que ocupa actualmente y que, lógicamente, defendería en caso de victoria. Pero una derrota no le valdría en ninguno de los casos: si se produjera empate final con Arcos, se salvarían los manchegos porque habrían ganado los dos partidos al CB Zamora.



Si se produjera un triple empate con Arcos y tanto con Hospitalet como con Tarragona, Aquimisa tampoco conseguiría la salvación, ni siquiera si el empate a puntos fuera cuádruple le serviría a los zamoranos para mantenerse en la categoría de bronce del basket español.



El CB Zamora necesita pues mantener la racha de victorias que ha firmado en las últimas cinco jornadas en las que se ha impuesto a Carrefour Avila (85-97), Seguros Soliss Alcázar (70-65), Hispagan Gandía (77-78), Tarragona (84-79) y Navarra (62-72).



Y enfrente tendrá a un Arcos Albacete que ha cobrado vida de forma inesperada también en las últimas jornadas en las que consiguió la victoria en sus visitas a las complicadísimas canchas de Valladolid (73-75) y Cambados (71-80), rematando la faena el pasado domingo en cada frente al Agustinos de León que viajó ya sin jugarse nada y cedió por (81-63).



Con la moral de esta racha de buenos resultados viajará a Zamora el equipo manchego que dirige Alfredo Gálvez, una plantilla, como la zamorana, con muchos extranjeros y jóvenes nacionales.



Alfredo Gálvez, entrenador del Arcos Albacete, demostró tras la trascendental victoria sobre Agustinos que su mente estaba ya en el encuentro del Angel Nieto, ante el que les dirá a sus jugadores "lo que les he dicho hoy, que no cambiemos, que hemos conseguido esa regularidad y esa confianza, pero que no pensemos que lo tenemos hecho, que sigamos igual, que ahora estamos bien".



Destaca especialmente en el equipo manchego el escolta norteamericano Kristopher Fulwood que promedia 16 puntos por partido con un 40% en triples, y ala-pívot de origen cubano Georvys Elías, un jugador muy completo que es el alma del equipo.



En el Aquimisa Queso Zamorano no hay por el momento bajas y el estado de forma de la plantilla es, sin duda, el mejor de toda la temporada con Sango Niang en un gran momento de forma, y muy bien secundado tanto por Chris Hansen como por Aarón Redpath, este último, el mejor del equipo en Pamplona.