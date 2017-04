El Zamora salva una mala tarde

El Zamora CF cerró ayer la jornada un poco más cerca del play-off, en concreto a cuatro puntos, gracias a un nuevo tropezón del Cristo Atlético y, sobre todo, a su victoria ante un más que digno CD Villaralbo (1-0). El derbi provincial resultó más sufrido de lo previsto para los capitalinos y es que, aunque tuvieron las ocasiones, se chocaron una y otra vez con un gran trabajo defensivo de los azulones, descendidos desde hace semanas pero que mantuvieron el partido abierto hasta el final. Al final un protestado gol de Félix Sancha valió para vencer pero las sensaciones no fueron positivas. Poco tardó el Zamora CF en mostrar sus intenciones ante el Villaralbo, y es que se cumplía el minuto tres y Viti tuvo el gol en un testarazo que se estrelló en el larguero, y poco después la opción fue de Raly que envío fuera un buen disparo. El comienzo había sido el esperado con unos azulones que empleaban todas sus fuerzas en repeler el peligro de unos locales que estaban desperdiciando buenas opciones para abrir el marcador mientras que la tarde de Miguel bajo los palos era, hasta el momento, de lo más plácida.



Todo cumplía el guion previsto, y los rojiblancos llevaban la batuta y eran absolutos dominadores en el derbi provincial. Sobrepasado el minuto 20 ya se sabía del empate del Cristo Atlético ante el Uxama (1-1) por lo que un triunfo dejaría a los de Losada a cuatro puntos, y había que ir a por él. Con la primera media hora superada el Villaralbo seguía aguantado los envites locales e incluso Juanito sacó bajo palos una diana que tuvo Caramelo. En el aspecto ofensivo los de Jesús Benito solo habían aparecido con un disparo alto de David Grande pero estaban cumpliendo ante un Zamora que les sometió a un acoso y derribo hasta la más absoluta desesperación y es que entre los fallos propios y los aciertos villaralbinos el marcador se mantenía inmóvil. Sin embargo, cuando todo parecía abocado al empate, poco antes del descanso Sancha adelantaba a los suyos, tras un rechace del portero a una nueva intentona de Iñaki. El 1-0, protestado por posible fuera de juego, hacía justicia con la superioridad mostrada en número de ocasiones por los rojiblancos en los primeros 45 minutos, aunque también el trabajo defensivo de los de Jesús Benito era digno de alabar y es que estaban cumpliendo con su objetivo de competir y dar la cara.



Arrancó la segunda parte sin cambios entre los protagonistas y con un Villaralbo que tuvo la primera opción en una buena falta que David Grande envió alta. No obstante, el dominio volvió a ser para los capitalinos que trataron de ampliar su renta, y ocasiones no faltaron para hacerlo con Juan de la Nava, Caramelo como máximos exponentes, pero volvía a faltar más de acierto y sobraban nervios que empezaban a aparecer y que propiciaron errores impensables en boca de gol. Los azulones volvieron centrar las energías atrás llevando al Zamora hasta la desmoralización y es que por mucho que lo intentaba el plantel local era incapaz de cerrar el partido gracias al trabajo del Villaralbo.



El reloj avanzaba y se llegó a la recta final con un gol anulado a Evuy y con el Zamora aferrado a tres puntos que estaban costando más de lo previsto. Al final un triunfo por la mínima de los de Losada, que resulta pobre para sus aspiraciones, ante un Villaralbo muy trabajador y que pudo dar el susto con un disparo en la última jugada de David Grande que resultó muy flojo.