La suerte no acompaña a Pablo Moralejo en la final

La suerte no acompañó a Pablo Moralejo en la final del Campeonato de España de Salto que se celebró ayer en Segovia y el jinete zamorano, en categoría juvenil, tuvo que conformarse con una décimo novena posición que no es acorde con la calidad que muestra sobre su yegua. Moralejo llegó a la tanda final tras rubricar un gran campeonato.



En la primera manga, para la que se clasificaron 25 participantes de los 86 que iniciaron la competición, las sensaciones eran más que positivas y el jinete fue sorteando los saltos de 1,30 metros sin errores, pero en el antepenúltimo obstáculo su yegua, Ligona, se quedó parada lo que impidió que entrara en la segunda manga a la que llegaron los diez mejores



No obstante, la competición no ha acabado aún para el zamorano que hoy buscará la medalla en el Campeonato de España por equipos donde estará con el primer equipo de la Federación de Castilla y León.