Un domingo en el que confirmar la resurrección

No hace muchas semanas, el Aquimisa Laboratorios Queso Zamorano ocupaba la última plaza de la clasificación en la Liga LEB Plata. Muchos le daban por muerto pero hoy, tras una gran racha de resultados, los zamoranos visitarán al Kia Sakimovil Basket Navarra (9º), noveno clasificado, en busca de un triunfo que podría certificar su permanencia en la categoría. Su particular "resurrección".



La visita, no obstante, se antoja complicada; y el partido, de alto voltaje. No en vano, además de la permanencia zamorana (que podría certificarse si los rivales directos del bloque de Saulo Hernández pierden) estará en juego la clasificación navarra para los "play-off". Un billete que bien merece un adversario que se ha mostrado muy sólido a lo largo de todo el curso, con jugadores de gran nivel como Iñaki Narros (estandarte del juego navarro). Aunque, el Aquimisa Laboratorios Queso Zamorano también llega con los deberes hechos como demuestran las cuatro victorias consecutivas que ha firmado antes de este decisivo envite en el que, de ganar, el premio mínimo para los azulones sería depender de sí mismos en la última jornada (Sábado 22 de abril, Pabellón Ángel Nieto).



El gran último mes del Aquimisa Laboratorios Queso Zamorano permite ser optimista. Encara el duelo en su mejor momento, mostrando carácter con triunfos en los últimos minutos y en su mejor puesto del año (12º). Datos avalados por el nivel del dúo formado por Sango Niang y Chris Hansen (40 puntos en conjunto en el ultimo encuentro), una dupla que Kia Sakimovil Basket Navarra marcará estrechamente haciendo aún más importante la aportación desde el banquillo y la utilización de rotaciones.



Saulo Hernández es consciente de ello, y de lo "duras y decisivas" que son la jornada de esta tarde y la del próximo sábado. Y, viendo el rendimiento de su equipo, no descarta dar la sorpresa en tierras navarras. "Parece que se da por anticipado que en la última jornada nos lo vamos a jugar todo con Albacete pero si algo nos ha enseñado esta Liga es que aquí no se puede dar por sentado. Es complicado pero... ¿por qué no?", comentaba el técnico a la RFEB días antes del choque.



Un encuentro que también se jugará lejos del Polideportivo UPNA, pues Aquimisa L. Queso Zamorano depende, en parte, de lo que hagan Arcos Basket (su próximo rival), CB Hospitalet y CB Tarragona, en duelos con menos tensión pero -a excepción de los albaceteños- opciones más remotas de acercarse a una salvación que los zamoranos pueden divisar e incluso alcanzar hoy.



Albacete Basket, previsiblemente el gran adversario por la salvación de los zamoranos tras vencer la jornada anterior en Cambados poniendo fin a una racha de 10 triunfos consecutivos de los gallegos, recibe a un Agustinos Leclerc con opciones demasiado remotas de acceder al playoff. Mientras, por su parte, CB Hospitalet visita en puestos de descenso a un motivado un Covirán Granada aún con posibilidades de alcanzar posiciones más altas de la tabla en estas dos ultimas jornadas. Además, con opciones muy remotas (pues necesita que ni zamoranos ni albaceteños sumen punto alguno esta tarde), CB Tarragona se enfrenta a Aceitunas Fragata Morón. Pero todos estos partidos son secundarios para Aquimisa Laboratorios Queso Zamorano hoy. Su ilusión debe focalizarse en superar al Basket Navarra porque, de conseguirlo, la permanencia estará -como mínimo- al alcance de la mano para los de Saulo Hernández.