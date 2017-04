El Celta reacciona y deja al Granada casi sin opciones

El Celta cortó una racha de dos derrotas consecutivas al vencer por 0-3 a un Granada que no mostró mejoría con el estreno en el banquillo del inglés Tony Adams y que con esta derrota da un nuevo paso hacia al descenso a Segunda.

Los gallegos se adelantaron el primer tiempo con un gol de Jozabed Sánchez y sentenciaron el choque en el segundo con dos tantos consecutivos del chileno Marcelo Diaz y del francés Claudio Beauvue.

Adams se estrenó en el cargo con un once titular formado por futbolistas de once nacionalidades diferentes, algo que ya ocurrió con su antecesor Lucas Alcaraz, aunque con éste había un español en el campo y el mítico ex jugador del Arsenal no alineó de inicio a ninguno.

El técnico del Celta, el argentino Eduardo Berizzo, dio descanso a todos los futbolistas que jugaron entre semana pensando en la vuelta de la Liga Europa del jueves contra el Genk belga, por lo que el meta Sergio Álvarez fue el único que repitió de principio en relación al once del pasado jueves.

El equipo local, con un fútbol de poco toque y mucho balonazo, mandó en los primeros minutos, aunque no tardaron los gallegos en equilibrar el duelo con un juego totalmente diferente, de posesiones largas y pases en corto.

La zaga celeste evitó en los primeros compases dos remates francos del brasileño Andreas Pereira y del argentino Ezequiel Ponce, mientras que la primera opción visitante fue un centro-chut que mandó fuera el belga Theo Bongonda.

El ucraniano Artem Kravets mandó fuera un balón suelto en el área a los doce minutos en la opción local más clara, contestando el Celta por medio del francés Beauvue, que no acertó cuando estaba en franca posición para marcar.

Se adelantaron los gallegos en el marcador por medio de Jozabed, que el pasado verano estuvo muy cerca de fichar por el Granada, al superar al mexicano Guillermo Ochoa en el mano a mano tras indecisión de los centrales locales y recuperación de balón y gran asistencia de Beauvue.

El Granada, que tras el 0-1 cambio de sistema, no tiró entre los tres palos en el primer tiempo, pese a los intentos tras el gol del ghanés Wakaso Mubarak, de Pereira, de Kravets o del uruguayo Gastón Silva.

Pese a la necesidad local, el equilibrio se mantuvo en el segundo tiempo, en el que pudo empatar el islandés Sverrir Ingason con un remate de cabeza que tampoco encontró portería y Pereira en la primera ocasión en que los rojiblancos hicieron trabajar a Sergio Álvarez.

Replicó el Celta con un testarazo del argentino Facundo Roncaglia fuera, aunque la mejor ocasión fue local con un disparo lejano del nigeriano Uche Agbo que se estrelló en el larguero.

El Granada reclamó penalti por manos en el área visitante en una acción que acabó con Sergio Álvarez parando el disparo del portugués Rubén Vezo.

Sentenciaron los visitantes en el minuto 74 con un golazo de falta directa de Marcelo Díaz, que colocó el balón en la escuadra para que no pudiera llegar Ochoa.

Dos minutos después, el Celta marcó el 0-3 en un contragolpe, con disparo al palo de Bongonda y remate de primeras para mandar el rechace a la red de Beauvue.

Esos dos tantos finiquitaron un choque bien controlado por el Celta, que acabó, como es habitual últimamente en el Nuevo Los Cármenes, con bronca de la hinchada local, que ve cómo su equipo sólo ha sumado un punto en las siete últimas jornadas y sigue a siete puntos de la permanencia.



0 - Granada: Ochoa; Vezo, Saunier, Ingason, Gastón Silva; Uche, Krhin (Boga, m.74), Wakaso, Andreas Pereira (Héctor, m.74); Ezequiel Ponce y Kravets (Carcela-González, m.46).

3 - Celta: Sergio; Lemos, Sergi Gómez, Roncaglia, Planas; Marcelo Díaz, Pape Cheikh, Jozabed (Señé, m.79); Hjulsager (Radoja, m.69), Bongonda y Beauveue (Sisto, m.83).

Árbitro: Sánchez Martínez (C. Murciano). Mostró cartulina amarilla a los locales Ingason, Wakaso, Kravets, Gastón Silva y Ezequiel Ponce, y a los visitantes Marcelo Díaz y Lemos.

Goles: 0-1, (m.23): Jozabed. 0-2, (m.73): Marcelo Díaz. 0-3, (m.76): Beauvue.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la trigésimo segunda jornada de la Liga disputado en el Estadio Nuevo Los Cármenes ante 13.500 espectadores.