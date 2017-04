El Madrid viajará a Gijón repleto de novedades

Gareth Bale descansará el fin de semana y no jugará ante el Sporting de Gijón en El Molinón por sus molestias en el sóleo derecho, en un once del Real Madrid repleto de novedades y con Zinedine Zidane pensando en proteger a Nacho Fernández y apostar por Casemiro como pareja de Sergio Ramos.



Bale no sufre lesión muscular en el gemelo, como confirman a EFE fuentes del Real Madrid, que aseguran que no ha sido necesario realizar un estudio radiológico al galés tras un encuentro con los médicos del club. Igualmente será protegido por Zidane con el objetivo de que esté recuperado para el duelo de vuelta de cuartos de final de la Liga de Campeones, el próximo martes ante el Bayern Múnich en el Santiago Bernabéu.



El extremo galés será uno de los jugadores que entrará en las rotaciones del técnico francés, que repetirá en El Molinón la apuesta realizada en Butarque concediendo minutos a jugadores que no jugaron en Múnich, para que la mayoría de sus titulares estén en buenas condiciones físicas para medirse al Bayern y disputar el "Clásico" ante el Barcelona.



De esta forma, a la espera de si el costarricense Keylor Navas deja su sitio a Kiko Casilla, en defensa Dani Carvajal tendrá descanso tras jugar en el Allianz Arena con molestias en el gemelo derecho. El brasileño Danilo ocupará su sitio. Zidane debe decidir si arriesga o no con Nacho Fernández, apercibido de sanción y que se perdería el Clásico si es amonestado ante el Sporting.



En principio no jugará al tener tan solo dos centrales sanos el técnico madridista por las lesiones de Pepe y Raphael Varane. Sergio Ramos no puede rotar y su pareja podría ser el brasileño Casemiro que jugaría de central o retrasaría su posición en fase defensiva si Zizou cambia su pizarra para pasar a defensa de tres.



En el centro del campo el croata Mateo Kovacic, Isco Alarcón y Marco Asensio serían las novedades, mientras que el tridente ofensivo lo formarían Lucas Vázquez, James Rodríguez y Álvaro Morata.