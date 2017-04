Pádel Zamora Azul Caja Rural se queda a las puertas

No pudo ser y, una temporada más, el Pádel Zamora Azul - Caja Rural se quedó a las puertas de cumplir con el objetivo que se había marcado en la Liga Autonómica de Pádel, un ascenso de categoría que peleó hasta el último segundo pero que se le acabó escapando al perder el pasado fin de semana frente al equipo de Medina del Campo Pink.



El resultado final del choque entre ambos conjuntos, 3-2 a favor de los vallisoletanos, reflejó perfectamente la igualdad que reinó a lo largo de toda la eliminatoria. Un cruce que se acabó decidiendo en el tercer set del último encuentro. Una contienda en la que los "toresanos" Benito San José y José "Pumu" Lozoya cayeron por 3-6 frente a la pareja número dos de los medinenses después de haber realizado un gran papel con enormes puntos en las primeras mangas.



Las victorias obtenidos por las parejas formadas por Miguel Hernández-José Bayle y Jorge Crespo-Rubén Gómez no fueron suficientes esta vez para el Pádel Zamora Azul Caja Rural ya que las duplas compuestas por Alberto Prieto y Chus Alonso, y Pablo Fernández y José Prieto, cayeron derrotados en sus partidos, dando lugar a un quinto partido que tampoco fue favorable a los zamoranos. Así pues, con esta derrota, el equipo Azul del Pádel Zamora pone punto y final a una buena temporada en la que, sin embargo, no pudo dejar atrás la tercera categoría de una Liga Autonómica de Pádel que continuará para sus compañeros del equipo Rojo en próximas fechas, ya que esta formación disputará la lucha por el título en la máxima categoría frente a los mejores equipos de Castilla y León.