Un jugador de baloncesto del Betis confunde a nazarenos con el Ku Klux Klan

El jugador de baloncesto del Betis Energía Plus Trent Lockett no parece todavía muy habituado a algunas tradiciones españolas. Nacido en Golden Valley (Minnesota), el norteamericano aterrizó en el club de Sevilla en agosto del 2016, por lo que todavía no ha vivido ninguna Semana Santa en tierras hispalenses. Esta circunstancia probablemente explique la terrible confusión que ha protagonizado Trent Lockett y que le ha llevado a convertirse en trending topic en nuestro país.





Paseando estos días por la ciudad de Sevilla, el alero colgó en varios mensajes en su Instagram su tremenda sorpresa al ver a varios nazarenos con capirote. La cosa no habría ido a más si no fuese porque el jugador de baloncestoAfortunadamente, sus seguidores no tardaron mucho en aclararle queEl jugador tomó nota y aclaró la confusión en las redes sociales con otro mensaje: "Tiene 0 que ver con el KKK. Esta tradición es más de 100 años anterior al nacimiento del Ku Klux Klan", reconoció.