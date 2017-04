Detenido un "islamista" por el ataque al Dortmund

La Fiscalía federal alemana informó este miécoles de que el ataque con explosivos contra el autobús del equipo alemán de fútbol del Borussia Dortmund en el que resultó herido el español Marc Bartra se investiga como un atentado "terrorista", y avanzó que se ha arrestado temporalmente a una persona del "espectro islamista".



La portavoz de la Fiscalía, Frauke Köhler, confirmó ante los medios de comunicación que en el lugar de los hechos se hallaron tres textos idénticos que apuntan a "un posible trasfondo islamista".



DPA, el diario 'Sueddeutsche Zeitung' y las cadenas WDR y NDR han señalado que en la nota reivindicativa encontrada hay referencias al atentado terrorista contra un mercado navideño perpetrado en Berlín que causó 12 muertes en diciembre de 2016 y a la participación de cazas alemanes en la guerra de Siria.





Tres explosivos estallaron al paso del autobús del Dortmund. Vídeo: ATLAS

El escrito, según estos medios, comienza con, alude al atentado yihadista registrado en diciembre en un mercadillo navideño de Berlín y denuncia que aviones Tornado alemanes participan en el asesinato de musulmanes en el califato del autodenominado Estado Islámico (EI).Por ese motivo, continúa, "todos los infieles actores, cantantes, deportistas y la totalidad de las personalidades en Alemania y otras naciones de los cruzados están ya en. La nota prosigue que esta amenaza se mantendrá hasta que no se retiren los aviones Tornado de Siria y se cierre la base militar de Rammstein.Las fuerzas de seguridad tienen en su punto de mira ay han registrado sus viviendas, pero sólo uno ha sido arrestado temporalmente mientras se estudia si se pide su ingreso en prisión.Los, contenían piezas de metal y una de ellas se incrustó en el cabecero de uno de los asientos del autobús.El alcance de los explosivos, cuya composición sigue investigándose, superó los cien metros, precisó la portavoz de la fiscalía.Según explicó la portavoz de la Fiscalía, Frauke Köhler, en una, pero los investigadores tienen "dudas considerables" sobre la veracidad de ese mensaje y la pista más fiable parece ser la yihadista.Por el tipo de ataque,, aunque Köhler insistió en que "los motivos concretos no están claro en estos momentos".El ministro del Interior del "Land" de Renania del Norte-Westfalia, Ralf Jäger, advirtió en una intervención anterior que no puede descartar ninguna vía de investigación -incluida la relacionada con hinchas violentos- y recordó que en todo el "Land""Vigilamos cada acto público, no solo los multitudinarios", apuntó el político socialdemócrata, quien aludió a la "situación especial" que se vive en este populoso estado federado del oeste de Alemania.Jäger recordó, además, que hay de partir de la base de que los autores del ataque contra el autobús siguen libres y probablemente en la región.La ciudad de Dinslaken y otros puntos de la cuenca del Ruhr, la región tradicionalmente minera donde se encuentra Dortmund, se consideraque suma unos 10.000 individuos en toda Alemania.En la región se concentran asimismo varios clubes de la Bundesliga -como el Schalke y el Borussia Mönchengladbach-, todos ellos conEn dicho "Land", gobernado por socialdemócratas y verdes, se celebran elecciones regionales el próximo 14 de mayo, los últimos comicios en el país ante las generales del próximo septiembre y envueltas por tanto en una fuerte expectación.El suceso se produjo sobre las 19.15 hora local (17.15 GMT), cuando el autobús del equipo, con los jugadores dentro, salía de su hotel hacia su estadio para disputar el partido contra el Mónaco, correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones. En ese momentoy rompieron en añicos algunos de sus lunas.que sufrió importantes daños. El punto 'b' es el de la explosión, y el 'a', el Westfalenstadion:Según el relato de Lange, de forma inmediata fueron alertadas todas los efectivos disponibles de las fuerzas de seguridad, que se desplazaron al lugar de los hechos y al estadio, donde buena parte de la afición esperaba ya el inicio del partido.Se recurrió además a un dron para inspeccionar desde el aire el área cercana al ataque yEn el marco de los registros se halló otro "objeto sospechoso", aunque finalmente se ha descartado que se trate de un explosivo.La triple explosión provocó heridas al, que esta pasada noche ha sido operado de urgencia de una fractura en el radio de su muñeca derecha.Tras la intervención, Bartra ha recibido ya el alta clínica, según ha informado la televisión alemana n-tv. Según ese canal informativo,Además de Bartra, un agente de policía que precedía en moto al autobús del Borussia Dortmund también resultó herido por las explosiones.