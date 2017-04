Sango alcanza el premio a un gran año entrando en el "cinco ideal"

Con una enorme humildad, Sangone Niang se ha hecho poco a poco imprescindible en este Aquimisa Queso Zamorano que está a punto de alcanzar el gran logro de la permanencia en el que él habrá sido una pieza capital.



El base francés ha recibido esta semana el premio que se ganó a pulso durante toda la temporada, el de entrar en el "equipo ideal" de la jornada en LEB Plata gracias a su magnífica actuación ante Tarragona el pasado sábado. 27 créditos de valoración: 21 puntos (7/12 TL y 7/13 TC), 3 rebotes, 7 asistencias, 3 recuperaciones y 9 faltas recibidas, tuvieron la culpa.



Sango Niang, de ascendencia senegalesa, nació en París en 1993, hijo de un gran atleta francés como fue Babacar Niang, tres veces olímpico en los 800 metros lisos. Con solo 6 años, la familia se trasladó a Estados Unidos para residir en la localidad californiana de Fontana donde comenzó a jugar al basket a los 13 años. Pese a sus buenas cualidades, Sango no logró hacer carrera por su baja estatura (1.75). Sin embargo, un técnico que le conoció en California, Jeff Klein se acordó de él para jugar en la universidad canadiense de Simon Fraser en la NCAA II. Fraser le calificó como "un atleta tremendo que nadie se ha fijado en él por su estatura" y se lo llevó a Canadá donde se graduó y completó una gran actuación. Tras jugar en la liga argentina, Sango decidió este año regresar a Europa y recaló en Zamora donde se encontró con una enorme competencia en los puestos exteriores (Cardito, Perry, Redparth, Forbes...). Pero poco a poco se ha ganado el puesto de titular como "play maker".



Ha jugado todos los partidos con el Aquimisa Queso Zamorano, un total de 26, en los que ha logrado unos porcentajes de tiro más que reseñables con un 50% en tiros de 2 y un 31% en libres, promediando 13 puntos anotados de media, lo que le han situado ya entre los 16 máximos anotadores de la Liga. Pero en la faceta que destaca especialmente el base del CB Zamora es en la de asistencias, en la que tan sólo le supera Will Thomas, del Alcázar, sumando ambos más de 4 pases de canasta por partido.



Sango tendrá que seguir siendo un pilar fundamental del Aquimisa en los dos partidos que restan para finalizar la liga y para conseguir la salvación. Ya fue pieza clave al anotar sobre la bocina la canasta que dio la victoria en el partido contra Gandía que marcó la espectacular recuperación de un equipo que estaba condenado a ocupar el último puesto hace tan sólo cuatro jornadas y que, desde entonces, no ha perdido. La obligación ahora es ganar en Pamplona y rematar una gran temporada en el Angel Nieto frente a Arcos Albacete.