El Zamora CF es consciente de su nulo margen de error

A falta de cinco partidos (15 puntos) para que concluya la temporada regular, en el Zamora CF confían en sus posibilidades de alcanzar la fase de ascenso aunque en el equipo son conscientes de que el margen de error es prácticamente nulo a estas alturas. Los rojiblancos siguen a seis puntos del play-off y es que, aunque ellos perdieron ante la Virgen del Camino (2-0) también lo hizo su principal rival a estas alturas de campeonato, el Cristo Atlético en casa de un Numancia B (3-2) que acabó el encuentro con diez jugadores y aún así pudo sumar los tres puntos frente a los palentinos que siguen ocupando el cuarto puesto. Llegados a este punto, y con una jornada menos por disputarse, Miguel Losada sigue insistiendo en el "partido a partido" pero es consciente de que "tenemos que ganar los cinco encuentros que nos quedan por delante". El reto ahora mismo es ese, ir sumando para no volver a desaprovechar un posible tropiezo del Cristo y "ojalá podamos vernos a tres puntos a falta de dos jornadas y jugárnoslo todo al final".



El siguiente paso, no obstante, deben darlo este próximo fin de semana en el derbi ante un Villaralbo descendido aunque este hecho no tranquiliza al técnico del Zamora quien cree que "no será fácil ganarles" puesto que está convencido que llegarán muy motivados. Para este derbi (domingo, 18.30 horas) Losada ya cuenta con las primeras bajas y que vienen como daños colaterales del encuentro ante la Virgen del Camino. Así, están sancionados Juanan, que vio la quinta amarilla, y Saúl, que fue expulsado con roja directa cuando calentaba. Por lo que se refiere al encuentro del pasado sábado, Losada indicó que había sido un partido muy duro en un campo en el que todos los rivales se encuentran con dificultades pero desaprovecharon sus oportunidades y lo acabaron pagando.



Así, el Zamora CF se mantiene quinto con 57 puntos. El liderato es para la Gimnástica Segoviana que ayer se reencontró con el triunfo y ya suma 81 puntos, seguido del Atlético Astorga que alcanzó los 71 acumulados; Unionistas de Salamanca (68) y Cristo Atlético (63). Por detrás, el único plantel que sigue la estela de los rojiblancos es el Almazán que entrena Diego Rojas que con 56 puntos acecha a los de Losada y es que afrontan este último tramo sin ningún tipo de presión.