Lewis Hamilton, 'pole' en China; Fernando Alonso, decimotercero

El piloto británico Lewis Hamilton partirá desde la 'pole' en la carrera del Gran Premio de China, que se disputa en el Circuito Internacional de Shanghái, tras marcar el mejor tiempo en la sesión de calificación de este sábado, mientras que los españoles Carlos Sainz (Toro Rosso) y Fernando Alonso (McLaren) partirán undécimo y decimotercero, respectivamente.



El inglés (1:31.678) iniciará la prueba en el trazado asiático compartiendo la primera fila con el alemán Sebastian Vettel (Ferrari), campeón en la cita inaugural de Australia, mientras que los otros pilotos de las 'flechas plateadas' y el 'Cavalino Rampante', los finlandeses Valtteri Bottas y Kimi Raikkonen, coparán la segunda línea.



De esta manera, Hamilton consigue su pole número 63 -sexta consecutiva por segunda vez en su carrera- y se acerca a su ídolo, el brasileño Ayrton Senna, que acumula 65. Por delante tendrá este fin de semana el objetivo de no desperdiciar su posición de privilegio como hace dos semanas; en aquella ocasión, la estrategia de Ferrari le arrebató los 25 puntos.







