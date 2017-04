Expulsados 12 jugadores del Eldense vinculados al amaño

El Eldense fulminó ayer de un plumazo a 12 jugadores de su primera plantilla por considerar que están implicados en el escándalo de posibles amaños de partidos del equipo que salió a la luz tras el 12-0 encajado el pasado sábado en Barcelona. La mayoría de los futbolistas despedidos están vinculados con el grupo inversor italiano al que se le relaciona con las apuestas ilegales. Después de una jornada frenética que se saldó con varias detenciones, el presidente de la junta gestora del Eldense David Aguilar ofreció una conferencia ante los medios que se agolpaban en el Nuevo Pepico Amat para señalar que "se han dado 12 bajas", dentro de las cuales "hay alguno detenido por la Policía".

Tras esta reestructuración de la plantilla, son otros 12 los jugadores que siguen contando para la gestora, y que esta misma tarde, a partir de las 16.30 horas, se darán cita en el Nuevo Pepico Amat para reanudar los entrenamientos de cara a preparar el partido del próximo domingo (17 horas) cuando reciban al Sabadell.

Según confirmó Aguilar, los futbolistas que continúan son "Joseja, José Sánchez, David Azín, Mendy, Cheikh Saad, Kiko Rodríguez, Siro López, César Rodríguez y Alberto Carbonell". Además, Guille Smitarello "seguramente también formará parte de la primera plantilla azulgrana, porque confío en su inocencia", aseguró el mandatario azulgrana, quien también señaló que iba a reunirse con el defensor para hablar con él antes de tomar la última decisión sobre su continuidad.

Además, otros siete futbolistas juveniles saltarán al césped del estadio azulgrana esta misma tarde para entrenar junto al resto de compañeros de la primera plantilla, entre los que también habrá un jugador del filial Elda Industrial y otro perteneciente al Elda Industrial B.

Sin embargo, el equipo de la gestora tampoco tenía entrenador tras la ruptura del contrato con el fondo italiano y las posteriores detenciones, por lo que ha tenido que analizar todas las opciones disponibles hasta que ha elegido a Roberto Campillo para tomar las riendas del nuevo Eldense, quien hasta ahora dirigía al equipo juvenil azulgrana. Acompañando a Campillo estarán el técnico del filial Elda Industrial Mario Cartagena y el coordinador de dicho club, Samuel Casado, quienes echarán una mano al nuevo preparador del Deportivo.

Al margen de los futbolistas despedidos por la gestora tras el escándalo de los amaños y los que sí continúan en el Eldense, restan otros que ayer deberían haber acudido a la reunión en el Nuevo Pepico Amat para tratar el futuro más inmediato, pero que al final no aparecieron: "Se lo habrán pensado mejor y quizá hayan decidido que no tienen que aparecer", afirmó Aguilar, quien señaló que "ahora nos lo ponen más fácil para tomar una decisión".

En ese sentido, el mandatario azulgrana aseguró que "teníamos que hablar con ellos, ver sus contratos con el fondo inversor y las cláusulas que tenían para tratar de buscar una solución, pero ahora no sabemos su situación, por lo que se tomará una medida diferente a la que pensábamos".

Por otra parte, tras la denuncia de Cheikh Saad referente al amaño de partidos y las consiguientes investigaciones que han terminado con el representante del fondo inversor Nobile Capuani aguardando en el calabozo el momento de ir a declarar en los juzgados, el presidente de la junta gestora deportivista aseguró: "No me sorprende que Capuani pase la noche en el cuartelillo, la justicia está haciendo muy bien su trabajo", y se mostró confiado pese a que "me esté ahora acusando", ya que "sólo hay un camino, al final estarán detenidos los que tengan que estar", en referencia a las últimas actuaciones e investigaciones llevadas a cabo por la Policía.

Aguilar también afirmó que la actual junta gestora "se ha quitado un peso de encima" tras las detenciones efectuadas y la ruptura del contrato con el fondo inversor italiano: "El sábado fue la gota que colmó el vaso, esto es una recompensa".