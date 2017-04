Saludes: "Ha sido un error contar con futbolistas que no han respondido"

La ilusión con la que Juan Ramón Saludes inició el pasado verano su mandato al frente del Villaralbo se fue tornando en decepción con el paso de los meses, una sensación que terminaba con el descenso matemático del equipo a Regional de Aficionados, aunque lo cierto es que desde hace varias semanas era la crónica de una muerte anunciada. "Todo empezó con ilusión y al final acabas decepcionado porque haces todo lo que puedes para salvarlo pero ves que no es posible. Ahora ya hay que empezar a pensar en hacer un equipo fuerte para el año que viene aunque sin volvernos locos y sin pretensiones de ascenso, si hay que estar varios años en Regional de Aficionados, estaremos", apuntó el presidente quien tiene previsto empezar a hablar en breve con jugadores para posibles renovaciones.



Saludes también ha tenido tiempo durante estas últimas jornadas para analizar lo sucedido y entender qué ha podido pasar para obtener unos números tan flojos, y no esconde que uno de los principales problemas fue "la planificación del tema deportivo". En este sentido también cree que "fue un error contar con ciertos jugadores que no han sido responsables y que no han respondido a las expectativas que había puestas sobre ellos". Futbolistas que no acudían a los entrenamientos y "que se lo han tomado todo a cachondeo" lamentaba Saludes quien añadió que "muchos jugadores de Tercera División han demostrado ser de Provincial, y no por nivel futbolístico sino por compromiso", lamentó el presidente que a lo largo del curso ha sufrido un vaivén del altas y bajas en las fichas federativas dados los problemas que han ido teniendo.



Respecto a la confianza que ha mostrado siempre en el entrenador, Jesús Benito, asegura que no se arrepiente de la decisión tomada de mantenerle en el cargo a pesar de los resultados y es que "aunque es parte implicada, no tiene toda la responsabilidad, es compartida".



A partir de ahora, y en estas seis jornadas que restan, Saludes confía en que el equipo pueda competir sus encuentros y dar la cara para, como lleva tiempo repitiendo, finalizar con la máxima dignidad.



A los azulones les quedan seis partidos, uno de ellos ante el Zamora CF en el Ruta de la Plata dentro de dos jornadas, y es una pena que se llegue a él sin que los villaralbinos tengan nada en juego ya que restará intensidad al derbi zamorano.