Campeonas otra vez

La recientemente reacondicionada fuente de La Marina acogió ayer su primer festejo desde que vuelve a contar con agua. Una celebración deportiva que tuvo en sus protagonistas a las jugadoras del Ángel Óptico Varilux, conjunto que se proclamó ayer campeón de Castilla y León de la categoría juvenil femenina en una Fase Final que dominó de principio a fin.



No era nueva la alegría que experimentaban ayer gran parte de las jóvenes que dirige Leo Álvarez ya que, bastantes de ellas, se alzaron el pasado año con este mismo título. Un entorchado que defendió con maestría en una complicada liguilla disputada en Valladolid entre los cuatro mejores de la competición regular.



La lucha por un hueco en el Campeonato de España y retener la corona regional iniciaba para las zamoranas el viernes con un exigente envite frente al Óptica Ramos de Palencia. Un adversario siempre combativo y que acostumbra a dar muchas dificultades con su agresiva actitud y condición física.



Era importante que el Ángel Óptico Varilux abriera la Final Four ganando y, con mucho sufrimiento, así lo hizo. Las zamoranas dominaron la contienda casi en su totalidad pero no pudieron despistarse hasta el pitido final, al que se llegó con un ajustado 25-23 . Resultado permitía a las de Álvarez contar con dos oportunidades para obtener el billete al torneo nacional, su primer objetivo. Una meta que alcanzó el sábado, superando con claridad a Hand Vall, a la postre rival más débil del torneo, por un contundente 16-30.



Con la plaza al Campeonato de España asegurada, el Ángel Óptico Varilux ya solo tenía que centrarse en defender su reinado en la categoría juvenil femenina frente al otro gran favorito, Aula Valladolid, también clasificado.



Ambos conjuntos protagonizaron un gran encuentro, muy igualado y que se resolvió en favor del equipo de BM Zamora gracias a su mayor acierto en los pequeños detalles. Un reflejo de la calidad de estas jóvenes que se alzaron campeonas por segunda vez y se dieron un chapuzón para celebrarlo acompañadas de familiares y amigos.