El MMT Seguros afronta un derbi de gran importancia

Clave. Tanto para unos como para otros. Así se presenta el segundo derbi castellano-leonés de la División de Honor Plata en esta temporada 2016-2017. Un encuentro que tendrá lugar en el peculiar Pabellón Municipal de Nava de la Asunción a partir de las 18.30 horas y que medirá la necesidad del BM Nava con la ambición del MMT Seguros.



Todo derbi resulta atractivo. Principalmente porque, independientemente de la clasificación, son partidos muy igualados y repletos de tensión entre rivales que se tienen bien estudiados y pretenden ganar para lograr algo más que sumar los dos puntos. Duelos, la mayoría de las veces, con resultados ajustados y juego poco vistoso en los que hay un alto componente emocional. Sin embargo, en este partido entre BM Nava y MMT Seguros no se puede pasar por alto que, más allá de la proximidad geográfica de ambas escuadras o el recíproco y basto conocimiento que tienen de sus contrincantes, la clasificación manda. Es la tabla la que hace del choque un compromiso de gran relevancia.



Para el MMT Seguros los dos puntos en juego no son cuestión de vida o muerte, porque a falta de cinco jornadas para el final del campeonato su presencia en la fase de ascenso está casi hecha. Los zamoranos deberían de perder todos sus partidos y Cisne BM no ceder un solo punto para quedarse sin luchar por subir a Liga Asobal. Pero el botín, el premio por ganar, puede resultar determinante a la hora de pelear por acudir a esa lucha como local ya que el cuadro de Viriato, con 36 puntos, está a solo dos tantos de distancia de ARS Palma del Río, equipo que ocupa la posición que da lugar a este privilegio con 38 puntos.



Para seguir presionando a los andaluces, que visitarán el Ángel Nieto la semana siguiente, el MMT Seguros aspira a mantener en Nava de la Asunción el nivel de juego mostrado frente al FC Barcelona B. Ser fiel a su estilo, con un juego rápido pero sin precipitaciones, contando con una sólida defensa y un ataque colectivo con varias vías de llegar al gol. Un objetivo a alcanzar que no solo le daría más opciones de salir vencedor del derbi, también le permitirá dar un paso adelante en su regularidad, apartado en el que más lagunas ha tenido esta temporada.



La empresa, ganar y hacerlo jugando bien, se antoja muy complicada. Y no solo por la calidad con la que cuenta la plantilla del BM Nava o por la dificultad que siempre ha entrañado visitar una pista para nada acorde con el club al que acoge. El escollo principal está en la necesidad de los segovianos por ganar al bloque pistacho esta tarde.



Sobre el frío cemento del angosto Municipal de Nava de la Asunción, los rojiblancos tratarán de elevar la temperatura del envite desde el inicio porque están solo 4 puntos por encima de los puestos de descenso. Una distancia que poco garantiza cuando resta más de un mes de competición. Por ello, BM Nava tratará de hacer aún más fuerte esa defensa que tanto se le suele atragantar al MMT Seguros, apoyándose en los expistacho Alberto Miranda y Andrés Alonso, para buscar las cosquillas a su rival con un ataque en el que Villagrán, Ajo, Llopís o Ismael Juárez (también jugador en su día de los zamoranos). Contrincantes peligrosos que, amparados por una ruidosa y entendida afición, tratarán de ganar este derbi. Un derbi clave para todos.