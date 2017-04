Aquimisa Queso Zamorano afronta una nueva final

Aquimisa Laboratorios Queso Zamorano sigue contando los partidos que le restan para finalizar la liga por finales, y la de hoy será ante el Gandía, un rival al que relegó en la pasada jornada al puesto de vicecolista. Fue la segunda victoria consecutiva en esta recta final de la Liga, demostrando que está en uno de los mejores momentos de la temporada, gracias en parte a la ausencia de lesiones que le han acompañado durante esta segunda vuelta.



Estas dos victorias han tenido una gran importancia, ya que han sido acompañadas por resultados negativos para el resto de los equipos que pujan por la única plaza que resta para lograr la salvación. CB Hospitalet encadena dos derrotas consecutivas en su complicado calendario en la recta final; Albacete Basket, situado en última posición, no ha sumado en sus dos últimos encuentros; e Hispagan UPB Gandía, siguiente rival del Aquimisa Laboratorios Queso Zamorano sumó su sexta derrota consecutiva.



Entre los rivales directos únicamente Tarragona 2017 ha sumado una victoria en las últimas jornadas, precisamente ante un Albacete Basket que se hunde en la clasificación y que visitará Zamora en la última jornada de competición.



La victoria ante Seguros Soliss Alcazar Basket, un conjunto que se jugaba gran parte de las opciones al play off de ascenso, ha supuesto una gran inyección de moral y confianza a un necesitado Club Baloncesto Zamora, que entra en las últimas jornadas en un gran estado de forma anímico, físico y mental, y se sitúa en la mejor posición de toda la temporada. Posición que permite mantener abiertas las opciones de alcanzar a Hospitalet antes de la última jornada, a quien, en caso de empate, adelantarían los zamoranos al tener el "basket average" ganado. La hazaña sigue siendo muy complicada, pero en ningún caso imposible.



Esta jornada 27 llevará a los zamoranos hasta Gandía, para enfrentarse al equipo de su ex compañero Nyla Forbes, que ha tenido que abandonar el club por motivos personales y no disputará esta recta final de la temporada con el equipo valenciano.



Los dos conjuntos llegan a este partido empatados en victorias, pero en una situación muy diferente. Hispagan UPB Gandía encadena seis derrotas consecutivas y pierde la referencia de un jugador desequilibrante como Nyla Forbes, mientras que los de Saulo Hernandez son cada vez más conscientes de su potencia y lucharán por regresar con un importante triunfo que les acerque aún mas al sueño de la permanencia.



El equipo valenciano se caracteriza por utilizar muchos jugadores en sus rotaciones, permitiendo mantener la capacidad física y desplegar un juego alegre y rápido, repartiendo la anotación y la importancia entre varios jugadores. Además es uno de los equipos que más triples lanza por partido, rozando los 25 de media. El conjunto está dirigido por el base Kevin Navarro, titular habitual con un buen tiro exterior (7,6 puntos por partido y con 40% desde la linea de tres).