Miguel Losada: "Nosotros no podemos guardarnos nada"

"Nosotros no podemos guardarnos nada". Ese es el espíritu con el que el Zamora CF afronta esta recta final de temporada donde el objetivo de alcanzar el cuarto puesto, que ahora se encuentra a tan solo seis puntos, está más vivo que nunca. Así lo expuso ayer el entrenador rojiblanco quien insistió en que en este momento atraviesan un momento dulce, no solo en cuanto a los resultados, con tres victorias en las últimas jornadas, sino a nivel físico. "Nosotros vivimos el día a día. Estamos a un nivel alto y el planteamiento es poder estar así hasta el final", comentó Miguel Losada quien recordó que "hace unas semanas se hizo un fuerte trabajo de carga y ahora los jugadores están en el momento de mayor frescura. Hay que seguir al mismo nivel", añadió el míster. Respecto a cómo llegaría el equipo a una hipotética fase de ascenso, indicó que "en ese momento veríamos las fuerzas pero el estado anímico supera todo lo demás".



Antes de todo y de ver si consiguen alcanzar, y después superar, a un Cristo Atlético que continúa en una crisis de resultados, la plantilla tiene como nuevo escollo al todopoderoso líder, la Gimnástica Segoviana que es "indudablemente el mejor equipo del grupo". "En la ida no pudimos hacerles frente (3-0) y tiene una trayectoria impecable", destacó el técnico.



En este sentido añadió que los del acueducto conforma un plantel de mucha calidad, con hombres muy potentes del centro del campo hacia arriba y con mucha experiencia y solidez atrás, lo que les ha llevado a encajar muy pocos goles, en concreto 14 dianas en 31 encuentros.



Con estas premisas, en el Zamora CF esperan que el de este domingo sea un choque parecido al de hace quince días frente a Unionistas (2-0), por lo que será necesario mantener en todo momento la seriedad de juego y "no cometer errores que ellos puedan aprovechar". Lo que también es una realidad que expuso Miguel Losada es la histórica temporada que está rubricando su inminente rival que, tras perder el primer partido de Liga ante el Atlético Astorga, acumula 30 jornadas sin caer "así que, ya toca", bromeó el entrenador en la rueda de prensa previa al choque. Además del buen estado físico, lo que también es una realidad es el gran momento anímico que atraviesa la plantilla, un hecho que se ha multiplicado con la mejoría de Esteban Griñón que ya tiene el alta médica por lo que Losada tendrá por primera vez en muchas semanas a toda la plantilla disponible para un encuentro en el que esperan en volver a contar con el apoyo de la afición.