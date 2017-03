Primer podio para Rosón en una ronda por etapas

El zamorano Jaime Rosón (Caja Rural RGA) supo respoder ayer al ataque de los favoritos para defender el brillante tercer puesto que ostentaba y con el que terminó finalmente la Semana Coppi e Bartali en el que es su primer podio en una ronda por etapas desde que dio el salto al ciclismo profesional. El danés Lilian Calmejae se llevó finalmente la victoria con 31 segundos de ventaja respecto al zamorano mientras en segunda posición se clasificó el letón Skujins que partió en la etapa de ayer como líder.

La etapa se decidió en las cuatro subidas al alto de Valico di Fazziano. En las tres primeras se produjeron diversos cortes en el pelotón principal que no llegaron a triunfar por el buen trabajo realizado por los equipos de los favoritos, entre ellos el Caja Rural RGA. Y, como era previsible, los ataques se sucedieron en la última subida en la que Rosón saltó en un par de ocasiones a por Calmejane y Skujins. El zamorano pasaba en tercera posición por el puerto junto a Calmejae y Torres, con sus opciones intactas. Además, en la bajada se producía una fractura en la que no estaba el líder, en la que entraban diez corredores que llegarían a la meta con 22 segundos de ventaja. En la última curva, Calmejane entró mejor situado y aprovechó la ligera ventaja obtenida para cruzar en primer lugar la meta encabezando a los escapados, con Rosón, que no disputó el sprint, en la sexta posición.

Jaime Rosón señaló en declaraciones a la web del equipo Caja Rural que «ha sido una etapa muy dura, pero por suerte el equipo me ha llevado en volandas». El zamorano del Caja Rural reconoció estar «satisfecho con el podio pero aún me dura el cabreo de no haber ganado el segundo día. El balance de esta semana es bueno, metiéndonos en las fugas y siempre concentrados en carrera. Espero que esto sirva para que cojamos moral y dejemos atrás la mala suerte y las lesiones. Ahora toca coger un poco de aire y preparar bien las próximas carreras».

Su próxima gran cita será la Vuelta al_País Vasco a la que llegará, como quedó demostrado esta semana, en un magnífico momento de forma. En la carrera vasca se encontrará con las primeras figuras del pelotón internacional que esta semana han competido en la Volta a Cataluña.

Josemi Fernández, director Caja Rural-Seguros RGA, realizó, «un balance positivo. Venimos de un inicio de temporada muy complicado, nos está costando mucho obtener resultados y haber conseguido el podio y estar peleando por las etapas demuestra que vamos por el buen camino y que estamos remontando el vuelo. Una vez que nos hemos visto en la pelea, te queda ese regusto amargo de no haber ganado. Pero bueno, el equipo ha trabajado muy bien y ahora toca pensar en los siguientes objetivos».