España confía en su estilo

El seleccionador español, Julen Lopetegui, se ha mostrado convencido de que sus jugadores saldrán "al cien por cien" en el amistoso ante Francia de este martes en el estadio de Saint-Denis (21.00 horas/Telecinco), a pesar de que los jugadores de Real Madrid y Atlético se vayan a enfrentar la próxima semana y de que se jueguen tres jornadas ligueras en pocos días, y ha afirmado que el duelo es "suficientemente atractivo, bonito e interesante" como para estar motivados.

"No les conoces; no tengo ninguna duda de que los jugadores, cuando se pongan la camiseta, saldrán al cien por cien. El partido es suficientemente atractivo, bonito e interesante como para hacerlo, pero aunque no fuera así lo harían. Si algo son estos jugadores que tengo la suerte de dirigir es, aparte de buenos, profesionales. Están tremendamente comprometidos con la selección española", declaró en rueda de prensa en el Stade de France.

El técnico vasco, que reconoció que "algún cambio habrá" con respecto al duelo de clasificación ante Israel, aseguró que no centrarán su atención en frenar al jugador del Atlético Antoine Griezmann. "Jugaremos pensando en nosotros. Tenemos mucho respeto por Francia, por sus jugadores. Vamos a intentar imponer nuestro estilo", apuntó, e indicó que el choque "es una oportunidad magnífica".

Además, fue bastante conciso a la hora de explicar qué le hace falta al delantero madridista Álvaro Morata para jugar. "Que le pongan. Estamos encantados con él, ha jugado con nosotros en bastantes momentos. No tengo ninguna duda de que volverá a jugar y disfrutará de minutos. Es un jugador joven, preparado, y desde que estamos aquí hemos contado con él en todas las convocatorias", aseveró.

Sobre el videoarbitraje con el que contarán los colegiados alemanes del encuentro, el de Asteasu se mostró a favor. "La tecnología es bienvenida al fútbol, pero hay que aplicarla en los dos sentidos para que el fútbol no pierda la fluidez y el encanto que tiene. La polémica siempre seguirá, pero es posible que en algunas cosas concretas pueda ayudar", subrayó.

Por otra parte, Lopetegui no quiso polemizar con la no convocatoria del guardameta del Oporto Iker Casillas. "Es mi decisión. No es el día de hablar de Iker Casillas, debo hablar del partido de mañana", manifestó.

Por último, valoró al jugador del Mónaco Kylian Mbappé, en la órbita del Real Madrid. "Es muy buen jugador, pero hay muy buenos jugadores en Francia. Todavía tiene margen para mejorar. Es joven", concluyó el preparador español.