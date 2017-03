Los equipos de la zona baja decidirán el play-off

Siete partidos, 21 puntos y mucho por decidir. Las espadas en el Grupo VIII de Tercera División están en todo lo alto y el Zamora CF es claro protagonista porque la meta del play-off parece, a día de hoy, más factible que nunca. Los rojiblancos superaron el sábado a otro de los "gigantes" el Atlético Astorga (0-2), demostrando su gran estado de forma, un triunfo que se unió al empate entre Villaralbo y Cristo Atlético (2-2) y que coloca a los de Miguel Losada a 6 puntos de su sueño, la fase de ascenso.



En estos momentos parece que Cristo y Zamora (cuarto y quinto clasificado) atraviesan realidades opuestas y es que mientras que los palentinos solo han ganado un partido en las últimas nueve semanas y siguen inmersos en una crisis de resultados, los zamoranos están en racha y con un extra de motivación gracias a tres victorias consecutivas que certifican que la plantilla llega a esta recta final en su mejor momento.



Morados y rojiblancos deberán afrontar ahora un calendario bastante similar que, además, coincide en cuatro rivales, y todos ellos con algo en juego y es que si la zona de privilegio no está decidida la parte baja no es diferente puesto que, además, los posibles arrastres de Segunda División B complican más la situación a los equipos.



De este modo, tras recibir este próximo domingo a la Gimnástica Segoviana, el Zamora tendrá como rivales a equipos que aún luchan por la salvación como es la Virgen del Camino (11º, con 38 puntos); Villaralbo (20º con 13 puntos y virtualmente descendido); Burgos Promesas (19º, con 32); Numancia B (8º con 40); Uxama (15º y 35 acumulados) para cerrar el curso en casa con el Real Ávila, que ahora mismo es 14º en la tabla y suma 36 puntos.



Por su parte, el Cristo Atlético también se verá las caras con rivales que tienen mucho en juego: Burgos Promesas (19º, con 32 puntos); Numancia B (8º con 40); Uxama (15º que suma 35); Real Ávila (14º con 36 puntos); Mirandés B (18º y 33), Villamuriel (17º y 33 puntos), para acabar en casa del Bembibre que ahora mismo es décimo sexto con 35 puntos.



Aunque son Cristo Atlético y Zamora los principales candidatos a esa cuarta posición, nadie se olvida del Almazán de Diego Rojas que sin ninguna presión es sexto, a cuatro puntos de los rojiblancos y dispuesto a aprovechar cualquier error, aunque lo cierto es que los sorianos tienen muy difícil llegar porque les separan diez puntos del play-off.



Con este panorama, Miguel Losada insiste en el discurso de las últimas semanas de ir partido a partido y ahora piensa en la Segoviana, líder que se ha dejado muy pocos puntos por el camino pero en el Ruta de la Plata nadie renuncian a nada.



No obstante, el técnico siempre ha insistido en que la necesidad de los equipos de abajo es mucho más temible, pero esta semana solo pensará en cómo ganar al equipo del acueducto.