El Quesos El Pastor depende de sí mismo para seguir en la élite

La permanencia tendrá que esperar aunque el Quesos El Pastor cumplió ayer con su cometido al imponerse de forma contundente al Al-Qázeres (88-71) en un encuentro que era vital para la supervivencia en la élite, y en el que la defensa y el rebote marcaron las diferencias, sobre todo a partir del descanso. Sin embargo, la también victoria de CREF Hola! (principal rival de las zamoranas) ante Uni Ferrol (77-63) deja todo por decidir para la próxima semana aunque lo positivo es que el CD Zamarat depende de sí mismo para continuar en Liga Femenina.



Desde el primer instante de juego se vio claro que las naranjas querían la victoria e iban a pelear por ella. Arropadas por un numeroso público que respondió al "Día Caja Rural" el equipo funcionó desde el principio, llevando la iniciativa y tomando las primeras ventajas que llegaron a ser de diez arriba durante estos primeros diez minutos. Enfrente las extremeñas seguían la estela pero no se las notaba cómodas sobre la pista, quizá por las bajas que arrastraban y a la que se sumó Silvia Romero que solo pudo jugar un cuarto tras recibir un codazo en la boca. Siete arriba (25-18) se llegó al segundo parcial que fue el menos brillante. Las visitantes se encontraron en estado de gracia desde la línea de tres y tras un parcial de 4-11 pusieron la igualada cuando se llegaba al minuto 15. Fueron los peores momentos de las de Lucas Fernández pero, afortunadamente, supieron reaccionar y con Isabela Ramona, Nina Bogicevic y Ana Pocek como máximas anotadoras y líderes del equipo volvieron a ponerse por delante, aunque al descanso se llegó solo 3 arriba. A esas alturas, en el pabellón también se mascaba el triunfo de CREF Hola! por lo que las ganas de victoria zamorana debían ir en aumento. Sea cual fuera el motivo lo cierto es que tras el descanso el equipo zamorano pudieron superar a tiempo sus problemas bajo el aro y volver a distanciarse en el electrónico, mientras que en el banquillo rival Jacinto Carbajal abría rotaciones dando minutos a sus canteranas. A esas alturas el Quesos El Pastor ya estaba, de nuevo, 10 arriba, una renta con la que se llegó al último tramo. Aunque el encuentro estaba siendo positivo en líneas generales fue en los últimos diez minutos cuando el mejor Zamarat salió a relucir. Bogicevic no dio tregua desde la línea de tres y el juego colectivo, con una inmensa Pocek, tuvo su recompensa, con opciones en segundas jugadas y fuertes en defensa para llegar a situarse 21 arriba.



La victoria ya estaba en la mano y Lucas Fernández dio tiempo en pista a las zamoranas Ester Martín y María Montalvo que pudieron compartir esta última victoria en casa puesto que el próximo sábado el futuro zamorano estará en Vitoria, en el feudo del Araski que este sábado perdió contra el descendido Gran Canaria (91-53).



Al término del encuentro, Lucas Fernández dejaba claro que "hay que seguir luchando. Les decía en el vestuario que ahora solo hay que tener una cosa en la cabeza que es prepararse para ganar y prepararse para ganar uno más fuera de casa". Así, recordó que durante el encuentro tuvieron el apoyo de la afición, con momentos de buen ataque, acierto que "en otras ocasiones no tuvimos, pero todavía tenemos que ser capaces de mostrar más deseo". En este sentido, el entrenador dejó claro que si hasta ahora "hemos dado el 100 o el 120% ahora hay que dar más. Estar en esta Liga necesita esto y más. Así que hay que disfrutarlo, porque esta victoria nos permite ser dueños de nuestro destino, y a partir de ahí prepararnos para ganar en Vitoria".



En cuanto a los resultados que se dieron ayer, como la derrota del Araski, próximo rival en casa del Gran Canaria que ya está descendido, solo comentó que "eso indica que en los finales de Liga puedes esperar cualquier cosa. No me parece algo sorprendente porque he visto de todo", apuntó.



En cuanto al encuentro en sí, explicó que "aunque nos generamos a nosotros mismas acciones de duda, el equipo mejoró en cerrar opciones de contraataque y redujimos su aportación en ataque", algo que espera continúe en el próximo y último partido de la temporada.



Asimismo quiso destacar la ayuda de la gente que fue a apoyar al equipo, incluido el colegio Amor de Dios de Toro, y aseguró que si dan el máximo en cada acción, como sucedió ayer, tendremos opciones.