Quesos El Pastor, a por un triunfo irrenunciable por la permanencia

Quedan dos partidos para que finalice la competición en Liga Femenina y al Quesos El Pastor no le está permitido fallar. El equipo naranja aún no tiene atada una permanencia en la élite del baloncesto femenino que podría rubricar hoy si gana su encuentro ante C.B. Al-Qázeres (19.00 horas en el Ángel Nieto) y CREF Hola! pierde en su compromiso ante el Uni Ferrol, aunque si ambos ganan o ambos pierden, todo se decidiría en la próxima y última jornada. La realidad actual es que las zamoranas tienen ahora mismo un triunfo más que las madrileñas pero si se alcanzara un empate a victorias se beneficiarían las rivales.



Como el margen de error es mínimo, nadie en el club naranja quiere pensar en algo que no sea ganar y solo tienen en mente superar con buena nota un partido que afrontan con "confianza e ilusión", tal y como indicó el entrenador quien destacó el gran trabajo que se ha hecho durante la semana. En este sentido, Lucas Fernández confirmó que atraviesan un buen momento con la recuperación de jugadoras que atravesaban problemas físicos como es el caso de Richards, Pocek y Delgado, una gran noticia para el hasta ahora choque más importante de la temporada. Con estas premisas, el técnico quiere a sus chicas mentalmente fuertes y con el deseo de ganar no solo este compromiso sino los dos que quedan por delante y es que es consciente de que "ahora más que nunca hay que dar el máximo con la ayuda de la afición" que confían vuelva a llevarlas en volandas desde la grada como ocurrió ante Mann Filter.



En cuanto a su rival extremeño no se juega nada a estas alturas de año, aunque Fernández dejó claro que lo verdaderamente importante son ellas mismas, dejar a un lado los nervios, manejar bien el partido y creer en la victoria ante un rival que opinan no se va a dejar llevar y les complicará las cosas con jugadoras de calidad como Alston o Nascimiento, dos de sus principales valores en la cancha, aunque no los únicos.



Por lo que respecta al rival de CREF Hola! es el que acaba de dejar el Zamarat, el Uni-Ferrol, cuarto en la clasificación y con el objetivo de no ceder puesto que pueden hacer historia.