El título de Segunda, en juego en el Camba

No muchas semanas después de que el Raza Sayaguesa y el Cleba León lucharan por el título de la Primera División Femenina en el Manuel Camba, el pabellón zamorano volverá a ser testigo de una batalla crucial en la pelea por un entorchado del balonmano regional. En este caso de Segunda División, categoría en la que milita un Construcciones Tevisa que se convertirá en juez de la liga el próximo domingo.



En esta ocasión, los locales no tienen opción alguna de hacerse con el campeonato. El filial se encuentra en novena posición con solo 11 puntos, muy lejos de los 30 que ostenta a día de hoy el líder Universidad de Burgos. Un primer clasificado que se juega mucho a partir de las 12.15 horas del domingo frente al cuadro de Diego Vieira.



Los burgaleses cuentan con tan solo un punto de ventaja sobre su más inmediato perseguidor, el Balonmano Cuatro Valles. Corta renta a falta de dos jornadas de liga, y más corta aún si se tiene en cuenta que en el último capítulo de esta Segunda División será el Universidad de Burgos el equipo al que le toque descansar. Ese motivo, unido a que los leoneses son quienes "libran" esta semana, hace del duelo en el Manuel Camba un partido de altos vuelos para no perderse.



Será el último partido en casa del Construcciones Tevisa que, consciente de esta situación, dará lo posible no solo por no adulterar la competición sino también por despedir la temporada ante sus aficionados de la mejor manera posible tras algunos malos partidos como local.



Los zamoranos llegan a esta trascendental cita tras perder el pasado fin de semana en su visita a León por un ajustado 30-27 ante el segundo clasificado. Un resultado que anima al filial para intentar hacer algo grande en su último partido de la temporada en el Manuel Camba, buscando escalar posiciones y cerrar el año con buen sabor de boca.