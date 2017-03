Suspendida la Travesía a nado del Lago de Sanabria

Hace dos años, el CD UpStream decidió apostar por recuperar una de las pruebas más emblemáticas que tenían el incomparable marco del paisaje sanabrés como escenario. La exigente Travesía a nado del Lago de Sanabria volvió a dar cita a múltiples nadadores, familiares y clubes en una prueba que parecía poder volver a ser una cita a tener en cuenta en el calendario deportivo zamorano. Sin embargo, según se conoció ayer, esta competición no contará con la continuidad esperada. Al menos en este 2017, pues la edición del presente año ha sido suspendida.



La organización, es decir del CD UpStream, señaló ayer que la causa fundamental para tener que prescindir de realizar la Travesía a nado del Lago de Sanabria este año es la falta de apoyo económico por parte de las instituciones, valedores importantísimos a la hora de afrontar los gastos de la competición.



"La edición pasada sacamos adelante el evento sin subvención pública de la Diputación provincial y la propuesta para 2017 resulta insuficiente", aclara el club deportivo, que lamentaba no poder dar continuidad a una prueba que en las dos ediciones disputadas desde 2015 había alcanzado un alto nivel, formando parte de la Copa de España de Aguas Abiertas. Un circuito de referencia al que sólo se accede bajo exigentes criterios de selección basados en la calidad de los mismos tanto a nivel deportivo como estructural. "Hemos hecho un gran esfuerzo por hacer una competición de primer nivel tanto para nadadores profesionales como amateur", indicaba el CD Upstream en el comunicado con el que daba a conocer la cancelación de un evento en el que se inscribieron más de 350 nadadores en 2015 y cerca de 500 al año siguiente. Participación que, sumada al número de acompañantes, suponía un impulso turístico para la zona del Lago de Sanabria en un mes, septiembre, en el que la ocupación hotelera y el turismo descienden claramente. "Bajo nuestro punto de vista el éxito organizativo de la prueba era una realidad y su consolidación era cuestión de tiempo, pero no lo han valorado así todas las partes" recalcó el CD UpStream, que podría recuperar la cita en el futuro.