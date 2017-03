Rui Muga alarga su reinado

Rui Muga se ha ganado, por méritos propios, el título de rey de la Media Maratón de Zamora. En esta prueba se estrenó en la distancia de 21 kilómetros hace ya una década y ayer volvía a alzarse, por tercera vez, como vencedor de la misma, con un tiempo de 01:10:48. Entre aplausos, vítores y ánimos de los presentes el portugués cruzaba la línea de meta en solitario y se coronaba, una vez más, en la capital del Duero, donde ya se le considera "un atleta de la casa", tal y como admitían algunos de los presentes que tantas veces le han visto ganar.



Un minuto después hacía su aparición en la Ciudad Deportiva el segundo clasificado, Ángel Nieto Felipe, del club de Benavente, para cerrar el trío ganador con Alberto Alba. A partir de ahí, y a cuentagotas, fueron haciendo su aparición cientos de participantes, y es que fueron alrededor de 670 los atletas, profesionales y amateurs, los que tomaron la salida en la Plaza Mayor capitalina, bajo una soleada jornada que acompañó a los inscritos en un circuito que siempre es del agrado de quien lo cubre y que recorre prácticamente al completo la ciudad.



Tras recuperarse, tomar aire y posar ante los medios gráficos con sus compañeros de podio, Rui Muga no ocultaba su satisfacción por haber rubricado su tercer triunfo en esta cita que alcanzó ayer su trigésimo tercera edición y ya es una clásica del calendario. El luso explicaba que, aunque entró en solitario en línea de meta y con aparente ventaja sobre sus perseguidores, fue durante la mitad del recorrido "con Ángel (medalla de plata) pero empezó a quebrar y yo tiré hacia adelante, controlando porque es una carrera dura", apuntó. Respecto a la Media Maratón en sí, admitió que tiene un cariño especial a esta prueba y destacó la zona del río Duero como uno de los puntos más bellos, aunque sí es cierto que el atleta es ya un habitual en la provincia.



Ahora, con esta nueva victoria, Rui Muga ya piensa en su próximo objetivo y será en casa ya que participará en una carrera en Mogadouro.



Poco a poco, la Ciudad Deportiva fue recibiendo a los atletas, exhaustos por el gran esfuerzo realizado aunque satisfechos. Con un crono de 01:23:22 hizo su aparición la primera fémina y, de nuevo, una conocida de esta cita, Andrea Román García, de Valladolid, que también repetía triunfo. Completaron el podio la zamorana Alma de las Heras (01:25:03) y la portuguesa Lucinda Moreiras (01:25:34).



"Salí rápido y me pillaron, y al final me quedé tercera en la carrera durante varios kilómetros pero a partir del diez, más o menos, he apretado y he podido ganar", explicaba la vencedora que se impone por segundo año consecutivo. Mientras, Alma de las Heras, que también rubricó un gran papel tuvo que conformarse con una medalla de plata en la general, aunque fue primera en su categoría. Un año más, la cita contó con el respaldo de muchos participantes y es que la primaveral mañana que se vivió en Zamora invitaba a la práctica del deporte a pesar de que no se consiguió superar el reto de los 800 participantes que anhelaban desde el club organizador, el Atletismo Zamora. Además, hay que destacar, una vez más la ausencia de incidentes graves, aunque los servicios médicos sí tuvieron que intervenir ante lipotimias y bajadas de tensión. No obstante, en líneas generales se puede hablar de éxito en una longeva prueba que ya piensa en el próximo año.