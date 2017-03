Sin complejos

Un partido entre zamoranos y salmantinos siempre es atractivo, al menos sobre el papel, y más aún por la situación que atraviesan en estos momentos Zamora CF y Unionistas. El equipo charro llega al Ruta de la Plata (18.00 horas) como tercer clasificado y parece claro que, salvo tragedia, disputará la fase de ascenso, aunque ahora está por decidir el puesto y en la entidad salmantina apuntan alto. Por este motivo se espera que los hoy rivales, entre los que se encuentra el zamorano y exrojiblanco Manu Arias, lleguen a la capital del Duero dispuestos a mantener su fortaleza y a meter presión al Atlético Astorga, actual segundo en la clasificación. Además otro factor será la presencia de numerosos aficionados salmantinos a los que el equipo tratará de brindar una nueva victoria, algo que el Zamora luchará por impedir pero que les llevará a arriesgar en su juego.



Por su parte, la realidad rojibanca se mantiene desde hace ya muchas semanas y es que a los de Miguel Losada no les está permitido fallar si quieren seguir la estela de una fase que ahora tienen en 8 puntos. A esa distancia está el Cristo Atlético al que ven con posibilidades de dar alcance puesto que atraviesa ya una larga crisis de resultados con siete jornadas sin ganar. Además los zamoranos esperan poder recompensar a sus aficionados tras la última derrota en casa y se muestran, en palabras del entrenador, ilusionados ante este compromiso en el que no podrán contar con el lesionado Esteban, ni con Viti, Fradejas y Barbero, que quedan fuera de la lista por decisión técnica.



Entre el resto de protagonistas no se esperan muchos cambios en el once inicial, sobre todo en la parte defensiva donde continuará Miguel bajo palos; primera línea con Adrián, Pistu, Sancha y Raúl, y centro del campo con Juan de la Nava y Juanan. En los extremos es probable que Losada siga apostando por Diego y Caramelo, y con la pareja Revi-Iñaki en punta, dejando pólvora en el banquillo para posibles cambios.



Por lo que se refiere al equipo rival un posible once estaría formado por Javi Díaz; Sito Cruz, Ángel Martínez, Manu Arias y Obispo en defensa, centro del campo con Peli y Chamorro, y como hombres de ataque Cristo, Mitogo, Barba y Manjón.



Con estas premisas todo hace indicar que se vivirá un encuentro atractivo entre "vecinos" y es que, además de un buen ambiente en las gradas, influirá el hecho de que muchos integrantes del Zamora proceden o han jugado en equipos salmantinos.