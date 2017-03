Los tres equipos de Pádel Duero lucharán por el título

El Pádel Duero ha cerrado una primera fase de la Liga Autonómica "histórica" y que se zanjó con pleno de victorias de los tres equipos que finalmente cumplieron más que de sobra con los objetivos marcados, quedando en las primeras posiciones de la fase regular, por lo que lucharán por sus respectivos títulos.



El Servicios Empresariales Santa Clara, de Primera, ganó su enfrentamiento en casa frente al Vegasport Femenino por un resultado global de 3-1. Tania Fernández y Dyana Atanes (doble 4-6) no pudieron con sus rivales a pesar de luchar mucho su partido, pero en contra Nuria Tomé y Nuria Codón (6-3, 7-6), Mila de Mena y Reme Rosón (6-2, 6-3) y Merce Santos y Carolina Turrión (6-2, 6-4) demostraron su superioridad clara en la pista e hicieron decantar la balanza para el lado zamorano. Con este resultado el equipo queda entre los cuatro mejores de la Comunidad, lo cual le da acceso a luchar por un puesto en la gran Final Four. Este hecho supone un auténtico logro para las chicas, que conforman el equipo menos profesionalizado de la zona alta de la tabla, además de tener que adaptarse a las nuevas y jóvenes incorporaciones.



Por otro lado, el Automóviles José de Dios selló una nueva victoria frente a las vallisoletanas del CDO C, en un partido donde ya no se jugaban nada, pues traían los deberes hechos de las jornadas anteriores, y nadie les podía quitar ya la primera posición de su grupo. Así, ganaron sus partidos Ana Llusá y Nuria Riesco (1-6, 2-6), Mayka Ferrero y Ana Peralta (2-6, 1-6), Nuria Ramos y Elena Roncero (3-6, 1-6), y solamente Menchu Alonso y Malen Castrillo (6-3, 2-6, 6-1) no pudieron con sus rivales después de un largo y disputadísimo partido. Ponen así la guinda a una fase de grupo perfecta, donde únicamente han perdido un encuentro, presentándose a la fase de ascenso como uno de los mejores equipos de la categoría. Por último, gran partido y victoria de las chicas de Ternera de Aliste, de Tercera, que ganaron en su desplazamiento a tierras leones frente al CassLeón SDR con un contundente y claro 1-3. Las duplas formadas por Vero Machado y Mercedes García de Acilu (doble 0-6), Ana Oliveros y Laura Casas (3-6, 4-6) y Elisa Díez y Lucía Benito (1-6,0-6) ganaron sus respectivos encuentros con claridad, mientras que Yoly Sánchez y Nuria Quiroga cayeron en un duro partido que fue muy luchado hasta el final (6-4, 6-3). Tras este resultado, las chicas consiguen la segunda posición de su grupo, empatadas a puntos con las primeras clasificadas y teniendo plaza también en la codiciada fase de ascenso.



Fin de semana de descanso



El próximo fin de semana será de descanso en todas las categorías antes del comienzo de la siguiente fase, el fin de semana del 25 de marzo. A partir de ahí, se disputarán encuentros eliminatorios con 5 parejas en pista, jugándose a vida o muerte el pase a la Final Four, por parte del equipo de Servicios Empresariales Santa Clara, o la segunda categoría, por parte de las chicas de Automóviles José de Dios y Ternera de Aliste.