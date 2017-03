El Zamora recorta distancias y cierra una jornada positiva

La jornada ha sido prácticamente redonda para los intereses del Zamora CF, comenzando con su propia victoria (0-2 en casa de la Cebrereña), lo que ha permitido al equipo volver a sumar de tres en tres y recuperar la confianza tras el duro varapalo que supuso la derrota ante el Almazán (0-3). Este triunfo se unió, además, a un nuevo tropiezo del Cristo Atlético, que perdió en casa del líder, la Gimnástica Segoviana (2-1) y acumula ya siete jornadas sin ganar. Los palentinos son ahora el principal rival de los rojiblancos ya que ocupan la cuarta posición y ahora mismo los de Losada les tienen a 8 puntos, a falta de nueve jornadas (27 puntos) para que finalice el campeonato regular. El liderato, por tanto, sigue siendo para los del acueducto que suman 74 puntos, nueve más que el Atlético Astorga que es segundo (65 puntos) y que ayer caía ante el Atlético Bembibre. El siguiente escalón, el tercer puesto de la tabla, es para el próximo rival de los zamoranos (domingo, 18.00 horas), Unionistas de Salamanca que atraviesan un momento dulce que los rojiblancos tratarán de romper, para cerrar la zona de playoff con el Cristo. Por detrás de los zamoranos se encuentra, sexto y a un punto, el Almazán de Diego Rojas que mantiene el pulso y no renuncia a nada, y ya después se abre una brecha importante en la clasificación y es que con diez puntos menos que el Zamora CF y en el séptimo puesto aparece la Virgen del Camino. Por lo que se refiere a la zona baja el Villaralbo se mantiene con sus doce puntos tras una nueva derrota (2-5 ante el Real Ávila) y su descenso a Regional de Aficionados es ya irreversible, aunque matemáticamente no estén sentenciados.



Acompañan a los de Jesús Benito en zona de descenso directo el Burgos Promesas y el Mirandés B, con 28 y 29 puntos, respectivamente. Sin embargo, la situación que hay ahora mismo en Segunda B hace temer por los arrastres y es que en estos momentos descenderían Arandina, Palencia y Guijuelo, lo que hace más complicada la permanencia en Tercera ya que ahora mismo Cebrereña, Bembibre y Villamuriel, todos con 32 puntos, estarían en peligro, siempre y cuando no ascendiera ninguno de este grupo a la categoría de bronce, aunque todos esos movimientos se verán una vez concluya la competición.



Por este motivo se espera una recta final de Liga intensa en el Grupo VIII en la que el Zamora CF tratará de no desfallecer para colarse en la fase, y el Villaralbo intentará acabar de la forma más digna posible.