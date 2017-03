Un necesario descanso

El MMT Seguros afronta una semana más importante de lo que pudiera parecer dentro del largo calendario de la División de Honor Plata, competición que vivirá un pequeño receso y permitirá a los zamoranos tomar oxígeno de cara la recta final de liga. Un tramo decisivo al que llegan colocados en buena posición pero con malas sensaciones tras dos semanas consecutivas sin poder ganar.



BM Alcobendas y BM Torrelavega son rivales exigentes. Prueba de ello es que ambos pelean por estar en la fase de ascenso pero, la dificultad que entrañaban los duelos de las últimas semanas frente a estos equipos no es excusa para García Valiente y su equipo a la hora de no poder ofrecer sobre la pista el mejor de sus niveles. Una realidad que le ha impedido cerrar su billete a un "play-off" que, tras la 24ª jornada, se aleja de Zamora.



El rendimiento en las últimas semanas y el lastre que han provocado las lesiones en la primera línea del cuadro de Viriato, demandaban un parón competitivo. Un tiempo en el que los chicos del MMT Seguros pudieran alejarse de la competición para terminar de pulir detalles del juego y, sobretodo, para recuperar fuerzas de cara a la recta final de la temporada.



Sin duda, el parón permitirá al plantel pistacho reponerse de la alta demanda en esfuerzo que supone marzo y su calendario. Mes que acabará con otro "trasatlántico" de la categoría frente al MMT Seguros, nada menos que el filial del FC Barcelona. Y lo que es más importante, ganará tiempo para que Jortos termine de recuperarse (pues ayer volvió a la pista tras varias semanas de lesión sin estar al 100%), Guille avance en su rehabilitación y otros jugadores como Adrián Prieto o Iñaki superen las dolencias que limitan su aportación. Bajas y problemas que han hecho mella en el juego zamorano, como es lógico.



El receso, aunque sea por una semana, también permitirá al MMT Seguros olvidarse un poco de los otros impedimentos que ha encontrado para no poder ganar a dos de sus rivales directos, los arbítrales. Y es que, pese a que ni el BM Zamora ni su técnico quieran pronunciarse sobre las increíbles decisiones de los colegiados contra el cuadro de Viriato en los últimos partidos -con especial hincapié en lo ocurrido el sábado en el Pabellón Vicente Trueba-, el desencanto producido en el grupo es palpable como lo es la frustración que sufre su afición en muchos partidos.



El MMT Seguros pasa por ser el mejor equipo en defensa de la liga. Su zaga es la más solvente pero desde hace varias jornadas muchos de sus hombres encuentran exclusiones en acciones no señaladas con el mismo criterio en campo contrario. Y lo que es peor, esto ocurre en momentos decisivos de la contienda, alterando notablemente a los zamoranos hasta el punto de afectar a su toma de decisión en el 40x20. Un problema para el que pocas soluciones puede haber. Tal vez el único remedio sea el que siempre propone García Valiente: entrenar y entrenar. Mejorar lo suficiente como para dejar sin influencia estos lances y manejar con madurez los malos momentos de cada partido. Una respuesta a interiorizar por parte de los Guerreros de Viriato, proceso que exige recobrar la ilusión y tomar distancia de la competición haciendo de este un necesario descanso.