Solo sirve la victoria

El Zamora CF no tiene otra opción que conseguir la victoria esta tarde en su visita a la Cebrereña para mantener sus opciones de alcanzar al Cristo Atlético en la cuarta posición, teniendo en cuenta además que el Unionistas, otro de los implicados en la la lucha por el play off, será su próximo rival en el Ruta de la Plata.



El equipo de Miguel Losada afronta este encuentro con el mal sabor de boca de la inesperable derrota por 0-3 del pasado domingo ante el Almazán, aunque la Cebrereña tampoco parece estar mucho más motivado tras el 3-0 con el que regresó de La Bañeza.



Miguel Losada destacó el enfrentamiento entre la Segoviana y el Cristo Atlético, cuarto clasificado, que se jugará el domingo en La Albuhera: "Está complicado, está muy difícil, pero de gestas está llena la historia del fútbol. Si perdiera el Cristo Atlético y ganamos nosotros, la diferencia bajaría de los diez puntos. Pero todo pasa por que nosotros ganemos el partido en Cebreros. Va a ser difícil porque es un campo muy pequeño y es un equipo que se está jugando el descenso. Si miramos la clasificación, todos los equipos que están con 30-35 puntos lo tienen difícil porque, ahora mismo, bajarían seis equipos. No recuerdo una tercera en la que bajasen tantos equipos, con lo cual, habrá varios equipos que hasta el último día se van a estar jugando la permanencia".



El entrenador del Zamora CF pedirá a sus jugadores que sean "muy prácticos", al tiempo que dijo: "Jugaremos lo que podamos porque la actitud del equipo es la que es pero tenemos que hacer un partido muy compacto en defensa e intentar por todos los medios no encajar goles. No podemos cometer errores y a partir de ahí podremos ganar el partido. Tenemos que ser un equipo muy inteligente, muy práctico y muy sólido. Tenemos jugadores con calidad arriba y si mantenemos esa solidez, tendremos posibilidades de ganar el partido", añadió Miguel Losada que no podrá contar hoy con Viti ni con Griñón, mientras en las filas de la Cebrereña es baja Mario Hidalgo por sanción, y el goleador David Terleira, ex del Villaralbo, es duda por una rotura fibrilar.