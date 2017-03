El MMT Seguros, a dar un paso más hacia la fase

"Este partido está marcado en rojo. Rojo, verde, amarillo... en todos los colores porque es el más importante de los que restan", afirmaba en rueda de prensa Eduardo García Valiente antes de que su equipo, el MMT Seguros, se desplazara hasta tierras cántabras para medirse hoy (Pabellón Vicente Trueba, 18.30 horas) a un BM Torrelavega que aspira a la misma meta que los zamoranos, la fase de ascenso.



Desde luego, no es un partido cualquiera para estos dos equipos. Ambos son serios aspirantes a luchar por el ascenso y más allá de la trascendencia de los dos puntos -bastante alta- está el hecho de crear un positivo precedente de cara a la siguiente fase de la competición en la que ambos quieren estar. Además, en el encuentro de la primera vuelta disputado en el Ángel Nieto, ambos conjuntos demostraron tener un nivel bastante parejo decantándose el choque en favor de los zamoranos por pequeños detalles.



La contienda de esta tarde se espera de nuevo igualada. No solo ya porque así lo indica el último encuentro entre ambos, también porque los dos conjuntos acuden a esta cita en una buena dinámica.



El MMT Seguros, tras varios titubeos, cuenta ya con cuatro jornadas sin conocer la derrota. La última, además, firmando un empate frente a un BM Alcobendas que también opta a meterse en el "play-off". Eso sí, un guarismo que dejó al descubierto que a los de Viriato aún tienen pasos que dar camino de esa cita. Empezando por su nivel competitivo, al que le falta estabilidad para que resulte regular a lo largo de los sesenta minutos de juego. Un factor que se antoja clave esta tarde.



Ese alto nivel de control del juego, de entrega y eficiencia que persigue el MMT Seguros se antoja vital frente a un BM Torrelavega que ha competido hasta ahora de tú a tú con los primeros clasificados. Un plantel sólido, que combina a la perfección jugadores experimentados con otros más jóvenes y que basa en su firme defensa sus posibilidades.



Precisamente esa defensa, con mucha envergadura y variantes para adaptarse al partido, es la primera preocupación de García Valiente de cara a este envite. Y es que, pese a la mejora de la ofensiva pistacho, encontrar buenas posiciones y ser efectivo pasa por ser vital en el tipo de batallas como la que librará esta tarde. Un envite en el que, además, los zamoranos deben ser conscientes de sus limitaciones como pueden ser las ausencias de Guille y Jortos, que acentuarán aún más la importancia del esfuerzo físico.



No será, sin duda, un partido sencillo para el MMT Seguros pero la recompensa puede ser realmente importante. Y es que, en caso de ganar, podría dar un paso más hacia su objetivo pudiendo alcanzarlo en apenas un par de semanas.



Esa misma motivación es la que espoleará hoy a los cántabros, que amparados por su afición, intentará que la brecha con los zamoranos no se amplíe, abriendo algo de hueco con el resto de candidatos que quieren dar el paso definitivo para la fase.