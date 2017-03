El Innova Chef quiere ganar de nuevo a Mieres

El Innova Chef tendrá esta tarde un complicado desplazamiento a Mieres para enfrentarse al Pozo Sotón que lucha por engancharse al grupo de cabeza de la clasificación. El equipo de Mieres ocupa la quinta posición, a cuatro victorias del líder Chantada, por lo que necesita sumar pronto para intentar jugar por el ascenso. Pese a ser décimo, en Innova Chef tan sólo ha sumado tres triunfos menos que su rival de esta tarde (18.30 horas) que cuenta con cuatro extranjeros en sus filas, entre los que destaca el norteamericano Robert Harris que promedia 18 puntos y 6,5 rebotes. También destaca en el juego interior el británico Jeffrey Dirkin que captura diez rebotes por partido, o el brasileño Olinto da Silva (13 puntos y 7 rebotes).



El equipo asturiano recupera a los junior Pablo Gómez, Alexei Pérez y Bicho Ochipinti que no viajaron a León hace quince días (88-77). Ochipinti destacó en Santiago anotando 10 puntos en el (85-74). Además, el técnico asturiano, Jorge Lorenzo, tiene la duda del base Pablo Bretón que arrastra problemas musculares.



En la plantilla zamorana que dirige Javier Miguel hay varios jugadores "tocados" que no se sabrá si estarán disponibles hasta hoy mismo. Conviene recordar que el equipo del Virgen de la Concha ganó el partido de la primera vuelta con claridad por 82-71.



El BVM 2012 de Mieres ha experimentado muchos cambios en su plantilla, incluído el del entrenador Guillermo Arenas, que inició la temporada, dejó su puesto en enero para incorporarse al Magia Huesca de LEB Oro. Le sustituyó Jorge Lorenzo que figuraba como su asistente.



Aunque su comienzo fue muy malo, rondando los últimos puestos muchas jornadas, su racha actual de 10 partidos ganados de los últimos 12 disputados (entre ellos al líder Chantada), a pesar de las importantes y numerosas bajas que se han producido en la plantilla, le permiten, todavía, poder aspirar a conseguir su objetivo de comienzos de temporada: participar en el play off.