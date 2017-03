Noveno puesto en la tabla para el Amigos del Duero B

El Amigos del Duero B se sitúa noveno en la clasificación de la Liga Regional Femenina tras su victoria ante el Trobajo del Camino (3-4) en un partido muy completo de las pupilas de Nacho Merino. El choque comenzó con las amarillas asimilando un sistema nuevo que quiere imponer el técnico zamorano. Las jugadoras del Amigos del Duero se acoplaron mejor de lo esperado a las nuevas instrucciones y como consecuencia de ello el equipo amarillo marcó, en el minuto 10 por medio de Patri, el 0-1 al transformar un libre directo. Tres minutos más tarde empataban las leonesas que no desaprovechaban un falta de entendimiento entre la portera Garretas y Laura.



El equipo continuó con intensidad y generando ocasiones, saliendo una y otra vez a la contra, hasta que en el minuto 36 Lucía Rodríguez Mangas volvió a adelantar a las suyas gracias a otro lanzamiento de falta muy bien ejecutado.



Antes del tiempo de asueto Ana certificó el buen momento de juego de las de Nacho Merino con el 1-3 al rematar un buen centro de Teresa y culminar otro de los muchos contraataques zamoranos.



La salida al campo de las del Caja Rural B tras el descanso no fue tan intensa y lo pagaron cuando las leonesas recortaron distancias. Las zamoranas dieron un paso al frente y cogieron la batuta del duelo, un hecho que tuvo como recompensa un nuevo gol, en este caso de Teresa, que culminó una contra (2-4). De ahí al final el filial trató de mantener su ventaja pero en el añadido el trobajo aprovechó un error para poner el 3-4 final.



Al final, una justa victoria del filial amarillo que no termina de mantener una regularidad en su juego durante los noventa minutos, dejando que los rivales se metan en los encuentros cuando parece que están totalmente declinados del lado de las del Caja Rural B. No obstante, esta vez el equipo sí pudo sumar tres buenos puntos.