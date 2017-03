MotorLand abre el Campeonato de España

El Campeonato de España de Autocross se iniciará este fin de semana en el circuito aragonés de MotorLand con la participación de cuatro pilotos zamoranos.



En la División II repetirán Iván Posado, Cristian Escribano y Julio Sotelo, los tres con Citroen Saxo, y en la Copa de España Off Road Series, José Iván Cordero, con Peugeot 306.



La principal novedad en esta nueva edición del Nacional será que contará con ocho carreras, en vez de las siete de la pasada edición. La novedad será la prueba de preinspección programada para los días 8 y 9 de abril, el VII Autocross Esplús.



La siguiente carrera será el Ciudad de Lleida los días 22y 23 de abril, y el 6 y 7 de mayo, el Nacional se desplazará a Castelo Branco (Portugal).



El Campeonato Volverá a Lleida para celebrar el XV Premio ARA Lleida los días 3 y 4 de junio, y ya en julio, los días 1 y 2 llegará la tradicional cita en la localidad coruñesa de Carballo.



El momento cumbre de la temporada volverá a ser el Autocross de Arteixo, los días 11 y 12 de agosto y el cierre volverá a ser en Miranda de Ebro los días 31 de agosto y 1 de septiembre.



Iván Posado volverá a ser el gran candidato al título y espera recuperarse de la mala suerte que le persiguió en la pasada temporada, aunque el enemigo lo tendrá en casa con un Cristian Escribano que año a año progresa y a nadie sorprende ya verle en la primera línea de las parrillas. Por su parte, Julio Sotelo no ha podido preparar su Saxo como le hubiera gustado por motivos laborables, pero el zamorano siempre es un piloto competitivo y luchará por regresar al podio en la División II.



La prueba de MotorLand se iniciará el viernes día 10 con la entraga de documentación y las verificaciones técnica optativas.



El sábado comenzará con las verificaciones técnicas y el briefing de pilotos a las 11.00 horas



Los entrenamientos oficiales comenzarán a las 12.15 horas y la primera manga será a las 14.10. La segunda clasificatoria tomará la salida a las 16.40 h.



La jornada del domingo comenzará con la tercera manga a las 9.00 horas. A las 11.40 se iniciarán las finales con el Car Cross B y C, Off Road, Junior Car Cross, División II, División I, Car Cross A y División III.



Por otra parte, el próximo domingo comenzará en Moreruela de los Infanzones el Campeonato de Castilla y León de Tramos de Tierra que constará de seis carreras esta temporada. La segunda prueba del campeonato territorial será en Trobajo del Camino (León) el 29-30 de abril; el 24-25 de junio la competición será en Valdebimbre; en septiembre (16 y 17) el Campeonato regresará a Zamora para celebrar una prueba en Coreses; y el 18-19 de noviembre se celebrará la carrera de León. Además, en Salamanca está prevista otra carrera sin fecha todavía.