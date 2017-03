Eduardo Torres toma las riendas del W. Zamora

Manuel López-Sueiras

El presidente del Waterpolo Zamora presentó ayer en rueda de prensa al nuevo director técnico del club, el venezolano Eduardo Torres que trabaja ya en su nuevo puesto desde el pasado mes de enero. Víctor recordó que "había necesidad de profesionalizar el club porque notábamos desde hace un tiempo que tenemos más gente y hacía falta una mano profesional. Tras una búsqueda intensiva, coincidimos con Eduardo Torres y lleva ya desde enero con nosotros. Su mano de profesional se va notando aunque este es solo el inicio de un proyecto de futuro con vistas a dos o tres años en los que intentaremos que el W. Zamora pueda llegar a costas más altas".

Eduardo Torres se inició en el waterpolo en Venezuela donde llegó a ser internacional con su selección. Ha entrenado en su país y en España jugó en Barcelona y Madrid, además de entrenar a los juveniles del CW Basilea. En Zamora se encarga de todas las categorías del club.

Torres explicó que "ha sido un poco difícil tomar esta decisión porque mi vida personal está en Madrid, y estamos intentando que sea lo mejor llevadero posible. Me parece muy importante para mi la apuesta que ha hecho W. Zamora que me ha dado esta oportunidad. Trabajamos en todas las categorías. En esta temporada nos toca apañarnos con lo que tenemos pero con vistas a la próxima temporada intentaremos mejorar mucho más. Trataremos que en dos o tres años podamos llegar a Segunda División. Queremos que el waterpolo de Zamora se reconozca en toda España con la colaboración del club, las instituciones y los propios padres". Torres añadió que "me he encontrado una buena base aquí, chicos que llevan años entrenando aunque con detalles que hay que pulir. Estamos intentando imponer un plan de entrenamiento planificado para poder obtener el máximo de estos chicos".

Un de los proyectos importantes que afrontará el nuevo entrenador es la formación de un equipo femenino en el que actualmente hay chicas de diversas edades y que trabajan en función de conseguir pronto formar un equipo.