Quesos El Pastor sigue sin ganar en la cancha de Bembibre

El Quesos El Pastor no fue capaz de conseguir su séptima victoria ayer en el Bembibre Arena pese a jugar un partido en el que le plantó cara a su "eterno rival", pero las fuerzas y el acierto se agotaron en los minutos finales y el equipo naranja tendrá que pensar ya en el encuentro del próximo miércoles en el Angel Nieto contra La Seu que derrotó ayer a uno de los rivales por la permenencia, el Gran Canaria.

No comenzaron mál las zamoranas que se pusieron con un positivo 3-7 en el primer minuto tras un triple de Amaya Gastaminza que también lograba la canasta que ponía el 5-9 en el marcador con un Bembibre muy fallón en estos primeros minutos del partido. La ex del Zamarat, Dragana Svitlica tuvo que esperar a anotar un tiro libre que suponía el 8-9 para acertar el primero de sus cinco lanzamientos intentados hasta entonces.

Por contra, las zamoranas seguían acertadas y la montenegrina Ana Pozec firmaba el triple que les mantenía con cuatro puntos de ventaja. La entrada de la veterana Esther Montenegro le dio equilibrio al Bembibre. Era la pívot canaria la que firmaba la igualada a 15 con dos tiros libres, y seguidamente Banks ponía por delante a las bercianas.

No bajaron la guardia las jugadoras naranja que recobraron la delantera en el marcador con 24-25 tras una canasta de Gastaminza que realizó ayer uno de sus mejores partidos con el Quesos El Pastor. Star Breedlove no veía aro y, por contra, Iciar Germán sí acertaba en un triple que devolvió la iniciativa al Bembibre. Banks ponía el 29-25 y Lucas Fernández solicitaba un tiempo muerto para enderezar el rumbo del Quesos El Pastor que se acercó en la jugada siguiente con el primer acierto, por fin, de Breedlove que también se encargó de poner el 31-31. La igualada no se mantuvo al descanso porque, de nuevo Breedlove, ahora enrachada, anotaba un triple que cerraba el segundo cuarto (31-34).

Poco duró la nueva ventaja zamorana porque nada más reanudarse el encuentro, Vega Gimeno le devolvía el triple al Quesos El Pastor. Fueron momentos de crisis en las filas del Zamarat de los que se aprovechó su rival para distanciarse a seis puntos y en el minuto 24 a nueve, tras la canasta de tres puntos que nunca perdona la Monty (43-36).

Pero pronto llegó la reacción zamorana liderada ahora por la brasileña Ramona que hacía posible un esperanzador 46-45 tras acertar con dos tiros libres. Richards lograba el 48-47 y, ya en el minuto 33, de nuevo Ramona era la autora de los dos tiros libres para acercar de nuevo al Quesos El Pastor a 52-49 y también lograba la alero carioca el 56-51 a falta de cinco minutos para el final.

Eran los momentos decisivos del encuentro en los que se sucedieron los errores en el lanzamiento por ambas partes hasta que Briana Banks puso el 58-51. Poco después Iziar Germán firmaba el triple que resultó decisivo con 61-52 pese a que Shereesha Richards se lo devolvió para poner el 63-55 a falta de algo más de un minuto para el final.

Entonces se sucedieron los fallos de Breedlove y Pocek, y el marcador ya no se movió hasta la bocina final.

La jornada continuará hoy con tres partidos. El más importante para los intereses del Zamarat será el Girona-CREF Hola en el que es de esperar que el equipo madrileño que ha recuperado como entrenador a Lolo Vázquez dos semanas después de cesarlo, no consiga la victoria. También se jugará el Mann Filter-AlQazeres y el Campus Promete-Gernika. Ayer, Avenida no perdonó en su visita a Ferrol, aunque tuvo que ponerse el mono de trabajo (83-88) y Araski ganó en San Sebastián por 75-80.

Lucas Fernández declaró tras el partido que "el equipo ha sido sólido y ha sido capaz de lograr un buen nivel defensivo porque dejar a Bembibre en su casa en 63 puntos no es una tarea fácil y era uno de nuestros objetivos. A partir de ahí, estuvimos siempre en partido en los dos primeros cuartos, en el tercero ellas consiguen una importante diferencia pero nuestro equipo se repuso bien y fuimos al inicio del último cuarto solo tres abajo. Pero nuestra aportación anotadora al final no fue suficiente y en muchos momentos condicionó las siguientes decisiones defensivas". El técnico manchego del Quesos El Pastor añadió en declaraciones remitidas por el club que "hay que sacar la mejor enseñanza de este partido y ya estar con la cabeza de aprovechar la opción de la visita el miércoles de otro rival muy difícil como es La Seu para intentar conseguir la séptima victoria delante de nuestra afición".