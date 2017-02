El Zamora viajará a Soria con varias bajas

El Zamora CF viajará mañana a Soria con varias bajas para enfrentarse al San José en un partido que, a priori, parece propicio para prolongar la recuperación de un equipo que sigue soñando con jugar el play off de ascenso. La principal incógnita en las filas rojiblancas es la de Juanan que "ha empezado ya a hacer carrera continua y, si todo va bien, en la próxima semana empezaría a entrar con sus jugadores y habrá que ver. En principio tendrían que ser dos o tres semanas porque era una rotura pequeña y la recuperación está siendo bastante buena".

Otro que regresa por fin es Saúl, "que ha entrado ya en el grupo esta semana y ayer la sensación que tuvo fue muy buena. Ya tiene el alta médica y dependerá un poco de sus sensaciones. Entre hoy y mañana valoraremos en qué condiciones está".

Esteban parece recuperado de la sobrecarga que sufrió y ya entrena normal.

Pero no sólo habrá bajas por lesión en Soria pues Viti tampoco estará disponible por motivos personales y Juan de La Nava tampoco podrá viajar por su trabajo.

No cabe duda que la ausencia de Juanan y Juan de la Nava es un serio contratiempo para el Zamora porque "son dos jugadores de mucha presencia en el centro del campo, esa es la realidad. De la Nava ya era importante en Villaralbo el año pasado y para nosotros también lo es por esa presencia física que tiene. Es un jugador distinto a lo que tenemos. Tenemos muchos jugadores de medio campo pero de esas características, solo ellos. Nos gustaría tenerlos pero las circunstancias mandan y confío plenamente en sus compañeros".

Por último, Caramelo tampoco podrá jugar contra el San José por acumulación de tarjetas amarillas. "Tenemos una plantilla competitiva y afrontamos bien el partido pese a las ausencias", explicó Losada.

El Zamora CF ganó con comodidad al San José en la primera vuelta, pero no será un rival sencillo porque "en su campo está sacando muchos puntos, es donde ha tirado para arriba. Es tremendamente difícil para los equipos que van allí. Hace mucho que no voy a Garray pero va a ser un campo difícil y no va a ser fácil". El Zamora CF afrontará el encuentro con el balón de oxígeno de la victoria de la pasada jornada en la que recortó algo la distancia que todavía le separa de los puestos de play off: "La semana anterior estaba lejano y lo sigue siendo. Pero necesitábamos la victoria porque llevábamos dos partidos consecutivos perdiendo y esa sensación es mala para cualquier equipo. La primera parte fue francamente buena aunque en la segunda fue un poco distinta y peor en cuanto a juego. Nos quedamos con la sensación de que el equipo volvió a recuperar cosas que estaba haciendo muy bien. Ganar es fundamental y es verdad que "el fútbol es un estado de ánimo" y si ganas, se nota en el estado de ánimo. Esperemos que en San José sigamos igual y si conseguimos sacarlo adelante, pues será un paso más". Miguel Losada continuó recordando que "hoy en día bajan seis equipos, con lo cual, todo el mundo se está jugando cosas, y más por la parte de abajo. Ir a cualquier campo va a ser muy difícil para todos, pero yo tengo la esperanza de que el equipo vuelva a coger una dinámica ganadora de tres o cuatro partidos consecutivos y veremos a ver qué pasa, si podemos recortar distancias. Esa esperanza sí que la tenemos", concluyó el técnico salmantino.

El San José soriano ocupa una cómoda décima posición en la clasificación del grupo octavo de Tercera pese a ser uno de los equipos que menos goles marcan y presentar más goles encajados que muchos equipos que están por debajo en la tabla.

El conjunto soriano viene de encajar un duro 3-0 en su visita a La Bañeza, lo que le hará salir muy motivado mañana (16.30) en el histórico campo de Garray.

El otro representante zamorano, el Villaralbo ya prácticamente descartado para lograr la permanencia recibirá también mañana al Numancia B en otro duelo zamorano-soriano.