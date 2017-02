Rosón termina la Vuelta al Algarve en el puesto 15º

El zamorano Jaime Rosón ha dado esta semana un nuevo paso hacia su consagración definitiva en la élite del ciclismo nacional al terminar en el puesto décimo quinto en la Volta ao Algarve que finalizó ayer con la etapa reina en la que el corredor del Caja Rural RGA volvió a demar patente su clase como escalador para firmar un brillante séptimo puesto tras protagonizar un decidido ataque a todos los favoritos en las rampas del puerto de Malhao donde se encontraba la meta.

«La de hoy ha sido otra etapa muy dura con mucho viento y carreteras secundarias en malas condiciones. Me sentí bien hasta que llegamos a la ascensión final pero el viento la hizo muy dura. Hice lo que pude y creo que el séptimo puesto es un buen resultado porque en las dos etapas montañosas he terminado duodécimo y séptimo. Mi objetivo era terminar aquí entre los diez primeros. Lo he intentado, he estado cerca, y no he podido pero estoy satisfecho con mi actuación», señaló el zamorano en declaraciones tras cruzar la línea de meta.

El esloveno Primoz Roglic (Lotto NL-Jumbo) se proclamó vencedor de la 43ª Volta al Algarve. En los últimos kilómetros de la subida a Malhao -cima en la que Alberto Contador se ha impuesto en tres ocasiones- , Roglic se mostró muy fuerte ante un demarraje del segundo clasificado en la General, Michal Kwiatkowski (Sky), que no pudo soltar al esloveno para superar la desventaja que tenía de 22 segundos. En la general, el primer español fue el murciano Luis León Sánchez, que ha logrado la cuarta posición a 59 segundos del líder y entró en la etapa de ayer con el mismo tiempo que Jaime Rosón.

La victoria de etapa fue para el portugués del Oporto Amaro Antunes, muy arropado por los aficionados, ya que es natural de la región del Algarve. Antunes protagonizó un certero demarraje a falta de dos kilómetros, poco después de que Rosón lanzase el suyo. El segundo puesto de la etapa fue para el español del Louletano Vicente García, mientras que Jaime Rosón (Caja Rural) entraba séptimo, Luis León Sánchez (Astana), octavo, y David de la Fuente (Louletano) décimo.

Jonathan Castroviejo, que partía tercero en la General a 36 segundos de Roglic, no logró entrar con el grupo del maillot amarillo, por lo que no tuvo opciones.