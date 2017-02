La Territorial repetirá parte de las elecciones

El presidente de la Federación de Castilla y León de Piragüismo, Alberto Amigo, anunció ayer que de forma inmediata se volverán a convocar las votaciones a representantes de los deportistas de Valladolid en la Asamblea Regional, según ordena el acuerdo del Tribunal del Deporte de Castilla y León en el que se estima una reclamación formulada por Carlos Fernández Mielgo, miembro del club Cisne de Valladolid.

La Territorial, sin embargo, no comparte la resolución del tribunal regional deportivo en la que se asegura que un total de 28 miembros del censo de deportistas no tenían derecho a votar, y se sumará a la apelación al Tribunal Superior de Castilla y León.

La resolución expone que la Federación no ha podido justificar debidamente que los citados deportistas hubieran tenido algún tipo de actividad en 2015 para poder figurar en la lista de federados y por tanto poder ejercer su derecho a voto en las elecciones a la presidencia de la Territorial en las que se impuso casi por unanimidad el zamorano Alberto Amigo. "Respetamos pero no compartimos la resolución", declaró ayer a este periódico Amigo, quién basó su defensa en que 27 de los piragüistas en cuestión reconocieron ante el Tribunal haber participado en un curso durante el verano del año electoral, cuestión que no ha tenido en cuenta el Tribunal que basa su fallo en que la Fundación de Deportes de Valladolid ni la Territorial han podido demostrar documentalmente la participación de los deportistas en dicho curso para adultos.

"Como prueba de la transparencia de esta Federación Territorial, ya hemos dado la orden a la junta electoral para que se inicie de nuevo de forma inmediata el proceso electoral de los deportistas en la provincia de Valladolid, con la publicación del calendario", añadió el presidente de la FCLP quien recordó además que los deportistas de Valladolid elegirán tres representantes de los 40 que forman la asamblea: "Creo recordar que yo salí elegido casi por unanimidad, con 38 votos a favor y 2 en blanco, por lo que no parece que vaya a haber cambios significativos al repetirse las elecciones", añadió Amigo.