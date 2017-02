El Caja Rural Zamarat, a disfrutar en la Mini Copa de LF

Representantes de Caja Rural, Diputación Provincial y CD Zamarat presentaron este martes el equipo que competirá en la primera edición de la Mini Copa de la Liga Femenina que se jugará este fin de semana en Girona. El equipo zamorano estará dirigido por los técnicos del club Esther Martín, Marta Cuadrado, Rafael Pérez y María Montalvo.

El presidente del club naranja, Carlos Baz, mostró su agradecimiento tanto a Caja Rural como a la Diputación y destacó que "participar en la Mini Copa es fruto del trabajo que hemos venido haciendo durante estos años. Creemos que es la primera vez y no será la última". Baz Lorenzo quiso también agradecer el "esfuerzo realizado por los padres" y animó a las niñas "a llevar el nombre de Zamora a la Mini Copa en algo que va a tener una importante repercusión. Será una experiencia muy bonita para las niñas".

Tanto el diputado provincial de Deportes, José Luis Bermúdez, como el director de Comunicación de Caja Rural, Narciso Prieto, animaron a las infantiles zamoranas a afrontar esta competición "en la que todo lo que hagáis va a estar bien" y a "darlo todo por el club y por Zamora", señaló Bermúdez.

En la Mini Copa participarán 12 equipos infantiles ya que Avenida renunció y Bembibre no tiene categorías inferiores: Spar Citylift Girona, Lointek Gernika Bizkaia, Lacturale Araski, C.B. Al-Qázeres Extremadura, Star Center-Uni Ferrol, IDK Gipuzkoa - Easo, Campus Promete, Mann Filter Stadium Casablanca, Cadí La Seu, Quesos el Pastor CD Zamarat, CREF ¡Hola! Madrid y SPAR Gran Canaria. Es decir, los únicos clubes que no estarán representados en la cita copera serán Bembibre, que no tiene equipo infantil, y Perfumerías Avenida.

El Caja Rural Zamarat formará parte del Grupo A que jugará sus partidos en la localidad de Sarriá de Ter y en el que se integran Gernika Kesb, CD Promete de Logroño y el anfitrión Uni Girona.

Una vez finalizada la liguilla que jugará cada uno de los tres grupos, se establecerá una clasificación. Los cuatro primeros jugarán las semifinales, y el resto disputarán cada uno de los puestos a partir del quinto.

Los horarios de los partidos que jugarán las zamoranas son los siguientes: Viernes día 10. 9:30: Gernika KESB-Campus Promete; 11:00: CD Zamarat-Spar Citylift Girona; 14:30: Gernika KESB-CD Zamarat; 16:00: Campus Promete-Spar Citylift Girona. Sábado 11 de febrero: 9:30: Gernika KESB - Spar Citylift Girona. 11:00: Campus Promete - CD Zamarat. El mismo sábado se jugarán las semifinales y los partidos de clasificación final, y el domingo por la mañana será la final.

La Copa de la Reina comenzará mañana viernes con los partidos de cuartos de final: Lacturale Araski-Star Center Uni Ferrol (18:45 h)y Lointek Gernika Bizkaia-CB Al-Qazeres Extremadura (21:00 h). El sábado jugarán el ganador Eliminatoria 1 - Star Citylift Girona (19:00) y el ganador Eliminatoria 2 - Perfumerías Avenida (21:15). La final será el domingo entre los ganadores de las dos semifinales.