Vino de Toro Caja Rural Softoro suma cinco podios en Valladolid

El campeonato de Castilla y León se saldó una vez más con buenos resultados para los atletas zamoranos que subieron al podio en varias ocasiones, destacando las cinco medallas que consiguió en diferentes categorías el Vino de Toro Caja Rural Softoro, el subcampeonato junior alcanzado por Diego Bravo (At. Zamora), o el oro por equipos que consiguió en la clasificación absoluta Jorge Rodríguez con At. La Bañeza.

Como es tradicional y pese a importante recorte experimentado por el Vino de Toro Caja Rural, cuatro fueron los podios alcanzados en esta edición: un primer puesto en Infantil Masculino, dos segundos puestos en Promesa y Junior Masculino, y el tercer puesto de los Alevines Masculinos. En el plano individual, el club toresano sumó una medalla de oro de mano del junior, Sergio Alegre. Hay que destacar también los cinco equipos que logró clasificar Benavente Atletismo, y la mala suerte que tuvo Atletismo Zamora en un par de categorías en las que tenía opciones de lograr la clasificación para el Nacional.

Pasando a las actuaciones individuales, el zamorano Diego Bravo (Atl. Zamora) demostró un año más que es el atleta zamorano con mayor progresión. Esta vez, pese a que no se encuentra a tope de forma y a que el salmantino Mario García Romo no corrió ya que terminaba segundo ayer mismo en el Europeo de Clubes, supo estar con los mejores y realizó una magnífica carrera que remató con la tercera posición absoluta y la segunda en la lucha por el título de Castilla y León. Bravo supo mantenerse protegido del fortísimo viento durante gran parte de la carrera dentro del grupo de favoritos en el que siempre se mostró muy activo su paisano Francisco Alonso, pareció pasar malos momentos a falta de 2.000 metros cuando ya solo quedaban ocho destacados. Superado aquel mal momento, el discípulo de Teo de las Heras no entró al trapo cuando atacó el campeón de Madrid, Andrés Jiménez, al que solo siguió, el leonés Sergio Alegre, del Vino de Toro Caja Rural Softoro. Bravo se quedó un tanto rezagado ya centrado en la lucha por el tercer puesto con el burgalés Víctor Illera y tras realizar una verdadera exhibición en el último kilómetro alcanzaba esa muy meritoria medalla de plata en una categoría de un altísimo nivel como es la junior. El corredor de San Agustín del Pozo enrolado en el club Isaac Viciosa, Francisco Santos, pagó muy caro el enorme esfuerzo que realizó en cabeza del pelotón de destacados primero para alcanzar a un escapado y luego para imprimir un fuerte ritmo a la carrera. Alonso entró en el séptimo puesto de la clasificación general que seguro le dará una plaza para acudir al Campeonato de España con Castilla y León.

Otro gran resultado llegó también de la mano del zamorano David Campo en Alevines. El corredor de Atletismo Zamora realizó una carrera de menos a más, pero se quedó quinto, a escasos diez metros de la cuarta plaza que alcanzó el salmantino del Vino de Toro Caja Rural, Oscar Mendoza , que lideró un equipo con muy buenos resultados, aunque el cuarto corredor impidió mejorar esa tercera plaza final.

Tampoco defraudó el saucano Raúl Medina (Vino de Toro Caja Rural) firmando una magnífica quinta posición final en Infantiles, muy bien secundado además por sus compañeros Jaime Bláezquez (7º) y Samuel Marcos (9º).

En féminas, las mejores fueron las alevines con Nerea Miguel (At. Zamora) en la octava posición, y Sara Aguado (Vino Toro) undécima. La veterana María Díez también estuvo a gran altura y después de proclamarse hace unos días campeona de Asturias con el Universidad de Oviedo, ayer entraba en la décima posición en la categoría absoluta.

Las féminas de Atletismo Zamora repitieron en buen nivel a que nos tienen acostumbrados con el décimo quinto puesto de Paula Santos en junior, el undécimo de María Campo en juveniles, y el décimo séptimo de una atleta en gran progresión como es Andrea Esteban, ganadora absoluta hace unos días de la Carrera de la Rosca en Zamora.

Por último, en la carrera popular llegó la grata sorpresa de la victoria del veterano José Manso (Comercial Usla) tan solo unas horas después de lograr en Salamanca la mínima para el Nacional en Sala de 1.500.

La atleta leonesa afincada en Valladolid Nuria Lugueros y el ugandés Fred Musobo se impusieron en las pruebas reinas de este XXIX Cross Internacional "Ciudad de Valladolid", que reunió a cerca de 2.500 corredores que desafiaron ayer al fuerte y frío viento. De hecho, en lo que respecta a la carrera femenina, el viento hizo que las atletas disputaran la prueba en grupo, buscando protegerse para moverse con más facilidad y, así, se unieron en un bloque Jacqueline Martín, Alessandra Aguilar, Gema Martín, Lidia Campo y la propia Nuria Lugueros. Ese grupo compacto no se disolvería hasta el último kilómetro, en el que la corredora del Piélagos cántabro decidió cambiar el ritmo y atacó a sus rivales, consiguiendo obtener una distancia que ya no podría recortar ninguna de sus perseguidoras, lo que le dio la victoria del Cross y además, el título de Campeona de Castilla y León de la especialidad.

En lo que respecta a la categoría masculina, fue liderada por los que, a la postre, fueron los tres primeros clasificados, el ugandés Fred Musobo, el marroquí del Rioja Añares Said Aitaddi y el leonés del CAR La Robla Sergio Sánchez. Aunque en un principio el grupo fue algo más nutrido, con Daniel Sanz, Nassim Hassaous o Fernando Carro, ya al término de la primera vuelta se estableció ese bloque de tres que dominó por completo todo el recorrido, en este caso, de 10.000 metros, hasta que al final de la última vuelta, el ugandés de Nike infligió un potente cambio de ritmo que dejó a sus rivales sin opciones.

Musobo logró un registro de 30'52", seguido por Aitaddi (31'05") y por Sergio Sánchez (31'23"), el cual se hizo con el título de campeón de Castilla y León, en un podio autonómico que completaron el burgalés Daniel Arce y el salmantino Daniel Sanz Sanfructuoso, ambos del Rioja Añares.

El ganador del XXIX Cross Internacional, que se estrenaba en España en la prueba vallisoletana, aseguró ante los medios sentirse "muy contento" con el circuito, en el que el viento fue el principal obstáculo, aunque se "adaptó bien" y pudo "ganar con comodidad".

Su meta es estar en el equipo que representará a su país en el Campeonato del Mundo que, además, se va a disputar allí, concretamente, en Kampala, la ciudad en la que vive y, en este sentido, ha animado a los atletas españoles a que vayan a "conocer el país y la forma de entrenar en Uganda". EFE

